Найбільший парк окупованого Маріуполя охопила пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі в найбільшому парку міста виникла масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба мерії, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в окупованому місті спалахнула нова пожежа. На цей раз вогонь охопив парк Гурова у Кальміуському районі Маріуполя. За повідомленнями місцевих жителів, це трапилося близько 8 години вечора", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, загорівся сухостій біля річки Кальчик. Після цього вогонь швидко розповсюджувався, але аварійних бригад на місці не було. Окупанти про причини та наслідки пожежі наразі не повідомляють.

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