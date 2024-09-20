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Найбільший парк окупованого Маріуполя охопила пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі в найбільшому парку міста виникла масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба мерії, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в окупованому місті спалахнула нова пожежа. На цей раз вогонь охопив парк Гурова у Кальміуському районі Маріуполя. За повідомленнями місцевих жителів, це трапилося близько 8 години вечора", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, загорівся сухостій біля річки Кальчик. Після цього вогонь швидко розповсюджувався, але аварійних бригад на місці не було. Окупанти про причини та наслідки пожежі наразі не повідомляють.

Також читайте: Удар ЗСУ по складах РФ поблизу окупованого Маріуполя: з’явились фото наслідків. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі горів найбільший в місті парк
В окупованому Маріуполі горів найбільший в місті парк

Автор: 

Маріуполь (3235) пожежа (4337)


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Їхні мальчікі-окупанти шашлики смажили...
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20.09.2024 10:50 Відповісти
Один одного вони там "смажили"
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20.09.2024 10:56 Відповісти

Це вони з місцевими шашлики смажили на честь праздніка воссоєдінєнія русского народа.
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20.09.2024 11:06 Відповісти
Під окупантом земля горить під ногами.
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20.09.2024 11:14 Відповісти
Навколо усього Харкова земля теж горить.
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20.09.2024 11:21 Відповісти
Горить всюди , де пуйловські виродки присутні .
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20.09.2024 11:36 Відповісти
Нема тут нікого, але, все одно, горить.
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20.09.2024 15:13 Відповісти
В окупованому Маріку таке вуличне освітлення... губа ні дура.
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20.09.2024 13:57 Відповісти
чому ліхтарі горять?
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20.09.2024 19:28 Відповісти
 
 