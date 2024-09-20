Найбільший парк окупованого Маріуполя охопила пожежа. ВІДЕО+ФОТО
У тимчасово окупованому Маріуполі в найбільшому парку міста виникла масштабна пожежа.
Про це повідомила пресслужба мерії, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора в окупованому місті спалахнула нова пожежа. На цей раз вогонь охопив парк Гурова у Кальміуському районі Маріуполя. За повідомленнями місцевих жителів, це трапилося близько 8 години вечора", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, загорівся сухостій біля річки Кальчик. Після цього вогонь швидко розповсюджувався, але аварійних бригад на місці не було. Окупанти про причини та наслідки пожежі наразі не повідомляють.
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Це вони з місцевими шашлики смажили на честь праздніка воссоєдінєнія русского народа.