Удар ЗСУ по складах РФ поблизу окупованого Маріуполя: з’явились фото наслідків. ВIДЕО

У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки пожеж на складах боєприпасів РФ під окупованим Маріуполем після ударів ЗСУ.

Відповідні знімки опублікували журналісти "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових фото видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях окупованого Маріуполя. Деякі удари, як випливає з фото і свідчень очевидців, були ще 13 вересня, інші – уночі 16 вересня.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, пресцентр ВМС ЗСУ підтвердив, що днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.

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