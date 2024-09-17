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Новини
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Удар ЗСУ по складах РФ поблизу окупованого Маріуполя: з’явились фото наслідків. ВIДЕО

У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки пожеж на складах боєприпасів РФ під окупованим Маріуполем після ударів ЗСУ.

Відповідні знімки опублікували журналісти "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових фото видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях окупованого  Маріуполя. Деякі удари, як випливає з фото і свідчень очевидців, були ще 13 вересня, інші – уночі 16 вересня.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, пресцентр ВМС ЗСУ підтвердив, що днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.

Дивіться також: Уночі в окупованому Маріуполі лунали вибухи: підтверджено влучання по складу БК росіян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3231) пожежа (4330) росія (65191) склад БК (61)


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Топ коментарі
+18
Я живу в Бейруте возле домов где пейджеры повзрывало. запомню на всю жизнь как хозяин оторванных ног кричал: ЖИДЫЫЫ!!

он так долго тянул "ы", что я чувствовал его боль... возможно он возвращался домой где его ждала барашка..
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17.09.2024 21:27
+9
Шалом-Селям !

що, отой бейрутський араб так я тягнув "Ы-ы-ы-ы", курва, однозначно !
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17.09.2024 21:29
+6
...І нє узнаєт уж барашка
Какой у пєйджєра
Бил літієвий елємент. 😂
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17.09.2024 21:31
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где дохлые кацапы, мля ?

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17.09.2024 21:17 Відповісти
злилися з місцевостю, обугленкі - в тепловізорі не світяться...
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17.09.2024 21:44 Відповісти
Я живу в Бейруте возле домов где пейджеры повзрывало. запомню на всю жизнь как хозяин оторванных ног кричал: ЖИДЫЫЫ!!

он так долго тянул "ы", что я чувствовал его боль... возможно он возвращался домой где его ждала барашка..
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17.09.2024 21:27 Відповісти
Шалом-Селям !

що, отой бейрутський араб так я тягнув "Ы-ы-ы-ы", курва, однозначно !
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17.09.2024 21:29 Відповісти
...І нє узнаєт уж барашка
Какой у пєйджєра
Бил літієвий елємент. 😂
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17.09.2024 21:31 Відповісти
Мабуть, то був його родич, котрий волав: "Хахли-и-и-и!!!".
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17.09.2024 21:43 Відповісти
В Бейруті кацапня тусить?
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18.09.2024 01:04 Відповісти
а чого іранський посол теж взлетів? це як аргентинський кокс, але в іранському варіанті
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18.09.2024 01:10 Відповісти
Бо іранський посол у Бейруті - куратор мережі "Хезболли" в Лівані! Тому "Головний" пейджер був у нього Колись такі у турецькому війську іменувалися "трьохбунчужні паші" (за ними на урочистих виїздах носили аж три "бунчуки"!
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18.09.2024 13:53 Відповісти
👍
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18.09.2024 10:19 Відповісти
Поруч з Маріуполем вирують пожежі.
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17.09.2024 21:38 Відповісти
Що таке пейджер?!
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17.09.2024 22:09 Відповісти
Якась пластмаска, що пищить і вібрує 😁
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17.09.2024 22:11 Відповісти
Пепсі дженерейшн 😁
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17.09.2024 22:45 Відповісти
Спочатку вам треба вивчити , як працює дисковий номеронабирач у телефоні-а потім, я розповім, що таке пейджер 📟!
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18.09.2024 00:49 Відповісти
"Смартфон" 1990-х років
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18.09.2024 10:22 Відповісти
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18.09.2024 10:26 Відповісти
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18.09.2024 10:40 Відповісти
хріновінка, яка була перед мобільним телефоном: воно приймало те, що зараз називається чи 20 років називалось СМС, тільки відправляіся текст центральним оператором - ти дзвониш оператору і кажеш "повідомлення для пейджера під номером ххх". оператор набирав текст і слав на пейджер.
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18.09.2024 19:12 Відповісти
Кацапські склади злетіли в повітря , бо нехер їм лежати на нашій землі 😡
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17.09.2024 22:33 Відповісти
на фото спалення трави пілся покосу для нової
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18.09.2024 01:12 Відповісти
Трава була чимось прикрита зверху... Навіщо?
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18.09.2024 10:21 Відповісти
 
 