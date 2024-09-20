Самый большой парк оккупированного Мариуполя охватил пожар. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе в крупнейшем парке города возник масштабный пожар.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в оккупированном городе вспыхнул новый пожар. На этот раз огонь охватил парк Гурова в Кальмиусском районе Мариуполя. По сообщениям местных жителей, это случилось около 8 часов вечера", - говорится в сообщении.
Предварительно, загорелся сухостой возле реки Кальчик. После этого огонь быстро распространялся, но аварийных бригад на месте не было. Оккупанты о причинах и последствиях пожара пока не сообщают.
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Це вони з місцевими шашлики смажили на честь праздніка воссоєдінєнія русского народа.