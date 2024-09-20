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Самый большой парк оккупированного Мариуполя охватил пожар. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе в крупнейшем парке города возник масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в оккупированном городе вспыхнул новый пожар. На этот раз огонь охватил парк Гурова в Кальмиусском районе Мариуполя. По сообщениям местных жителей, это случилось около 8 часов вечера", - говорится в сообщении.

Предварительно, загорелся сухостой возле реки Кальчик. После этого огонь быстро распространялся, но аварийных бригад на месте не было. Оккупанты о причинах и последствиях пожара пока не сообщают.

Также читайте: Удар ВСУ по складам РФ вблизи оккупированного Мариуполя: появились фото последствий. ВИДЕО

В окупованому Маріуполі горів найбільший в місті парк
В окупованому Маріуполі горів найбільший в місті парк

Автор: 

Мариуполь (5717) пожар (5956)


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Їхні мальчікі-окупанти шашлики смажили...
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20.09.2024 10:50 Ответить
Один одного вони там "смажили"
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20.09.2024 10:56 Ответить

Це вони з місцевими шашлики смажили на честь праздніка воссоєдінєнія русского народа.
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20.09.2024 11:06 Ответить
Під окупантом земля горить під ногами.
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20.09.2024 11:14 Ответить
Навколо усього Харкова земля теж горить.
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20.09.2024 11:21 Ответить
Горить всюди , де пуйловські виродки присутні .
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20.09.2024 11:36 Ответить
Нема тут нікого, але, все одно, горить.
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20.09.2024 15:13 Ответить
В окупованому Маріку таке вуличне освітлення... губа ні дура.
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20.09.2024 13:57 Ответить
чому ліхтарі горять?
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20.09.2024 19:28 Ответить
 
 