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Новини Війна
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В окупованому Маріуполі чути вибухи, - Андрющенко

Вибухи в Маріуполі

Вдень 24 вересня 2024 року в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Гучно. Деталі згодом", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі розмістили перших біженців із Суджі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що авто загиблих жителів окупованого Маріуполя "перепродають" за хабарі.

Також інформувалося, що в окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників. Згодом у ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем та заявили, що знищено інфраструктуру і тонни ворожих боєприпасів.

Автор: 

Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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Что-то празднуют
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24.09.2024 11:47 Відповісти
Чим займаються "мер" Маріуполя та його "радник"?
показати весь коментар
24.09.2024 11:50 Відповісти
 
 