В окупованому Маріуполі чути вибухи, - Андрющенко
Вдень 24 вересня 2024 року в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Гучно. Деталі згодом", - зазначив він.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що авто загиблих жителів окупованого Маріуполя "перепродають" за хабарі.
Також інформувалося, що в окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників. Згодом у ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем та заявили, що знищено інфраструктуру і тонни ворожих боєприпасів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
belge
показати весь коментар24.09.2024 11:47 Відповісти Мені подобається 0
Ярослав Кийко
показати весь коментар24.09.2024 11:50 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль