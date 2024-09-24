В окупованому Маріуполі чути вибухи, - Андрющенко

Вдень 24 вересня 2024 року в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Гучно. Деталі згодом", - зазначив він.

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Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що авто загиблих жителів окупованого Маріуполя "перепродають" за хабарі.

Також інформувалося, що в окупованому Маріуполі у ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи й детонацію на складах із боєприпасами російських загарбників. Згодом у ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем та заявили, що знищено інфраструктуру і тонни ворожих боєприпасів.