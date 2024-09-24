В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, - Андрющенко
Днем 24 сентября 2024 года во временно оккупированном Мариуполе были слышны взрывы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Громко. Детали позже", - отметил он.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ также информировал, что авто погибших жителей оккупированного Мариуполя "перепродают" за взятки.
Также информировалось, что в оккупированном Мариуполе в ночь на 13 сентября сообщали о взрывах и детонации на складах с боеприпасами российских захватчиков. Впоследствии в ВМС подтвердили попадание во вражеские склады под Мариуполем и заявили, что уничтожена инфраструктура и тонны вражеских боеприпасов.
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показать весь комментарий24.09.2024 11:47 Ответить Мне нравится 0
Ярослав Кийко
показать весь комментарий24.09.2024 11:50 Ответить Мне нравится 0
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