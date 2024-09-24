В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, - Андрющенко

Днем 24 сентября 2024 года во временно оккупированном Мариуполе были слышны взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Громко. Детали позже", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мариуполе разместили первых беженцев из Суджи, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ также информировал, что авто погибших жителей оккупированного Мариуполя "перепродают" за взятки.

Также информировалось, что в оккупированном Мариуполе в ночь на 13 сентября сообщали о взрывах и детонации на складах с боеприпасами российских захватчиков. Впоследствии в ВМС подтвердили попадание во вражеские склады под Мариуполем и заявили, что уничтожена инфраструктура и тонны вражеских боеприпасов.