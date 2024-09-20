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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Мариуполе разместили первых беженцев из Суджи, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе разместили первых российских беженцев из Суджи Курской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российские беженцы остановились в пунктах временного размещения, которые обустроила партия диктатора РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"Власти" оккупантов выбрали местом пребывания беженцев украденную недвижимость украинцев в Приморском районе Мариуполя - рядом с морем.

"Это настолько цинично, что вполне претендует на апофеоз "русского мира" в Мариуполе", - добавил Андрющенко.

Смотрите также: Удар ВСУ по складам РФ вблизи оккупированного Мариуполя: появились фото последствий. ВИДЕО

Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі

Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений от жителей Суджанского района Курской области РФ относительно эвакуации.

Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области.

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

Читайте также: РФ знала о вторжении ВСУ на Курщину за несколько месяцев и пыталась предотвратить это, - The Guardian

Автор: 

Мариуполь (5717) оккупация (10166) Андрющенко Петр (582) Курск (1116)


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Топ комментарии
+14
А чому в Бахмуті не поселили? Там же прєкрасний рузькій мір прішол!
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20.09.2024 10:53
+10
Цього не можна допустити, вони повинні знати, що їх чекає на українській землі:
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20.09.2024 11:01
+10
Идет геноцид украинцев и целенаправленное заселение орками украинской земли. В крыму уже приезжих кацапов больше чем коренных жителей. А потом ***** или его западные прихвостни заявят что можем провести референдум и Украину вынудят признать желание так называемых "местных жителей" с кем они хотят остаться
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20.09.2024 11:03
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Правила форума Совет форумчан
О, а "знатоки" тут на форумі доводили, що такого не буде.
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20.09.2024 10:44 Ответить
Приїхали подалі від укровських ракет на морі відпочити. Ну -ну.
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20.09.2024 11:05 Ответить
їм дозволили приїхати. щоб не їхали туди, же якісна інфо-анастезія.
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20.09.2024 11:11 Ответить
таке саме.... ідіоти, іншого місця немає... може, як географ, поясню їм - куди вони приперлися і що вони незабаром тут отримають....
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20.09.2024 11:17 Ответить
Почему Украина позволяет рашистам спокойно находиться в Мариуполе давая им иллюзию что окупированные территории уже никто не тронет?
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20.09.2024 10:44 Ответить
Тому що у ВР сидить 70% не ЕТНИЧНІ українці - їм бабло треба , а не Україна ,
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20.09.2024 11:09 Ответить
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20.09.2024 10:50 Ответить
Щось я наведену тут цитату Петра Андрющенко зовсім не зрозумів.
Це він мабуть у "президента" навчився так ясно формулювати свою думку?
І взагалі, чим третій рік займається "радник мера Маріуполя"?
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20.09.2024 10:51 Ответить
ЗП отримує..
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20.09.2024 10:52 Ответить
А тепер то законні цілі для ЗСУ?
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20.09.2024 10:53 Ответить
А чому в Бахмуті не поселили? Там же прєкрасний рузькій мір прішол!
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20.09.2024 10:53 Ответить
Не дуже зрозуміло, що коїться:
- чи то в засрашці по регіонам ніхєра немає місуя для 200к "біженців". Це означає вже неілюзорний колапс системи реагування на надзвичайні випадки. А також економічний колапас регіонів.
- чи то засрашинська влада настільки жахається розповсюдження "зрадоньки" в регіонах, що тих "біженців" по можливості ізолює від аборигенів в реіонах. Що означає фактичний колапс пропагандистського пухиря і усвідомлення, що будь-яка додаткова краплина контрпропаганди (у вигляді очевидців сили та звитяги ЗСУ) - може призвести до краху системи...

Звісно, обидві речі добрі для України. Але хотілося б знати, що конкретно відбувається.
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20.09.2024 10:54 Ответить
Заселяють кацапами завойовані регіони. Коли Марік відвоюють назад в Україну, то втечуть не всі. І через 20 років будуть знову кацапськими аквафрешами мотиляти по мітингах.
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20.09.2024 10:57 Ответить
Цього не можна допустити, вони повинні знати, що їх чекає на українській землі:
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20.09.2024 11:01 Ответить
Краще нехай ось це чекає. Але українці занадто добрєнькіє
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20.09.2024 11:05 Ответить
"Коли Марік відвоюють назад в Україну..." Забудь, це нереально. Українці все вирішили в 2019 році!
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20.09.2024 12:33 Ответить
Цілком реально. В рашці все починає сипатися. Це - колос на глиняних ногах. Так, великий і страшний, але вже видно тріщини. Я впевнений, що все получиться (а я - далеко не оптіміст).
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20.09.2024 12:45 Ответить
Идет геноцид украинцев и целенаправленное заселение орками украинской земли. В крыму уже приезжих кацапов больше чем коренных жителей. А потом ***** или его западные прихвостни заявят что можем провести референдум и Украину вынудят признать желание так называемых "местных жителей" с кем они хотят остаться
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20.09.2024 11:03 Ответить
У Криму, в рамках (Автономної[1]) Республіки Крим[2] і Севастополя, станом на 2024 рік чисельність населення склала 2 470 873[3] постійних жителів, в тому числі в Республіці-2 100 000 постійних жителів [4], в Севастополі-561 374 постійних жителів

За даними Кримстату станом на 1 жовтня 2014 року, чисельність постійного населення Республіки Крим становила 1 965 262 особи (у тому числі 1 223 045 городян, або 62,23%, і 742 217 сільських жителів, або 37,77 %), наявного населення-1 974 017 осіб[8] [9]

https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Криму
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20.09.2024 11:35 Ответить
Скажите, пожалуйста, а кто такие "западние прихвостни Куйла"?
Ето, случаем, не США?
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20.09.2024 11:53 Ответить
‼️засрашинська влада настільки жахається розповсюдження "зрадоньки" в регіонах, що тих "біженців" по можливості ізолює від аборигенів в реіонах
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20.09.2024 11:11 Ответить
ще й ці пхаються до нас в Україну. потім не випхаємо!
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20.09.2024 11:08 Ответить
ВР пора прийняти закон про переселення з країн совка ( та і світу) без дозволу міграційній поліції України - 20 років увʼязнення ( кого спіймають) плюс конфіскація усього майна і депортація родини.

депутати , щучьі діти, Ви ще довго будете саботувати безпеку України від мігрантів ?
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20.09.2024 11:08 Ответить
Пощастило чувакам. З Суджи втікли, з Маріка рано чи пізно теж випруть. І це якщо свої ж кабами не закидають.
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20.09.2024 11:13 Ответить
так, якщо ще житимуть
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20.09.2024 11:19 Ответить
Здається укровлада вже мовчки признала ТОТ москалією.
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20.09.2024 12:21 Ответить
Обмін територіями?
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20.09.2024 13:12 Ответить
Можливо. Але це велика дурня і капітуляція!
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20.09.2024 15:03 Ответить
Промежуточный финиш
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20.09.2024 14:40 Ответить
 
 