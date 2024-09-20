В оккупированном Мариуполе разместили первых беженцев из Суджи, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Мариуполе разместили первых российских беженцев из Суджи Курской области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что российские беженцы остановились в пунктах временного размещения, которые обустроила партия диктатора РФ Владимира Путина "Единая Россия".
"Власти" оккупантов выбрали местом пребывания беженцев украденную недвижимость украинцев в Приморском районе Мариуполя - рядом с морем.
"Это настолько цинично, что вполне претендует на апофеоз "русского мира" в Мариуполе", - добавил Андрющенко.
Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений от жителей Суджанского района Курской области РФ относительно эвакуации.
Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области.
С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.
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Це він мабуть у "президента" навчився так ясно формулювати свою думку?
І взагалі, чим третій рік займається "радник мера Маріуполя"?
- чи то в засрашці по регіонам ніхєра немає місуя для 200к "біженців". Це означає вже неілюзорний колапс системи реагування на надзвичайні випадки. А також економічний колапас регіонів.
- чи то засрашинська влада настільки жахається розповсюдження "зрадоньки" в регіонах, що тих "біженців" по можливості ізолює від аборигенів в реіонах. Що означає фактичний колапс пропагандистського пухиря і усвідомлення, що будь-яка додаткова краплина контрпропаганди (у вигляді очевидців сили та звитяги ЗСУ) - може призвести до краху системи...
Звісно, обидві речі добрі для України. Але хотілося б знати, що конкретно відбувається.
За даними Кримстату станом на 1 жовтня 2014 року, чисельність постійного населення Республіки Крим становила 1 965 262 особи (у тому числі 1 223 045 городян, або 62,23%, і 742 217 сільських жителів, або 37,77 %), наявного населення-1 974 017 осіб[8] [9]
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Криму
Ето, случаем, не США?
депутати , щучьі діти, Ви ще довго будете саботувати безпеку України від мігрантів ?