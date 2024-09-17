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Удар ВСУ по складам РФ вблизи оккупированного Мариуполя: появились фото последствий. ВИДЕО

В сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия пожаров на складах боеприпасов РФ под оккупированным Мариуполем после ударов ВСУ.

Соответствующие снимки опубликовали журналисты "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

На спутниковых фото видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях оккупированного Мариуполя. Некоторые удары, как следует из фото и свидетельств очевидцев, были еще 13 сентября, другие - ночью 16 сентября.

Напомним, что во вторник, 17 сентября, пресс-центр ВМС ВСУ подтвердил, что на днях подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

Смотрите также: Ночью в оккупированном Мариуполе раздавались взрывы: подтверждено попадание по складу БК россиян. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Мариуполь (5713) пожар (5949) россия (95569) склад БК (57)


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Топ комментарии
+18
Я живу в Бейруте возле домов где пейджеры повзрывало. запомню на всю жизнь как хозяин оторванных ног кричал: ЖИДЫЫЫ!!

он так долго тянул "ы", что я чувствовал его боль... возможно он возвращался домой где его ждала барашка..
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17.09.2024 21:27
+9
Шалом-Селям !

що, отой бейрутський араб так я тягнув "Ы-ы-ы-ы", курва, однозначно !
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17.09.2024 21:29
+6
...І нє узнаєт уж барашка
Какой у пєйджєра
Бил літієвий елємент. 😂
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17.09.2024 21:31
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Правила форума Совет форумчан
где дохлые кацапы, мля ?

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17.09.2024 21:17 Ответить
злилися з місцевостю, обугленкі - в тепловізорі не світяться...
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17.09.2024 21:44 Ответить
Я живу в Бейруте возле домов где пейджеры повзрывало. запомню на всю жизнь как хозяин оторванных ног кричал: ЖИДЫЫЫ!!

он так долго тянул "ы", что я чувствовал его боль... возможно он возвращался домой где его ждала барашка..
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17.09.2024 21:27 Ответить
Шалом-Селям !

що, отой бейрутський араб так я тягнув "Ы-ы-ы-ы", курва, однозначно !
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17.09.2024 21:29 Ответить
...І нє узнаєт уж барашка
Какой у пєйджєра
Бил літієвий елємент. 😂
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17.09.2024 21:31 Ответить
Мабуть, то був його родич, котрий волав: "Хахли-и-и-и!!!".
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17.09.2024 21:43 Ответить
В Бейруті кацапня тусить?
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18.09.2024 01:04 Ответить
а чого іранський посол теж взлетів? це як аргентинський кокс, але в іранському варіанті
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18.09.2024 01:10 Ответить
Бо іранський посол у Бейруті - куратор мережі "Хезболли" в Лівані! Тому "Головний" пейджер був у нього Колись такі у турецькому війську іменувалися "трьохбунчужні паші" (за ними на урочистих виїздах носили аж три "бунчуки"!
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18.09.2024 13:53 Ответить
👍
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18.09.2024 10:19 Ответить
Поруч з Маріуполем вирують пожежі.
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17.09.2024 21:38 Ответить
Що таке пейджер?!
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17.09.2024 22:09 Ответить
Якась пластмаска, що пищить і вібрує 😁
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17.09.2024 22:11 Ответить
Пепсі дженерейшн 😁
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17.09.2024 22:45 Ответить
Спочатку вам треба вивчити , як працює дисковий номеронабирач у телефоні-а потім, я розповім, що таке пейджер 📟!
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18.09.2024 00:49 Ответить
"Смартфон" 1990-х років
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18.09.2024 10:22 Ответить
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18.09.2024 10:26 Ответить
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18.09.2024 10:40 Ответить
хріновінка, яка була перед мобільним телефоном: воно приймало те, що зараз називається чи 20 років називалось СМС, тільки відправляіся текст центральним оператором - ти дзвониш оператору і кажеш "повідомлення для пейджера під номером ххх". оператор набирав текст і слав на пейджер.
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18.09.2024 19:12 Ответить
Кацапські склади злетіли в повітря , бо нехер їм лежати на нашій землі 😡
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17.09.2024 22:33 Ответить
на фото спалення трави пілся покосу для нової
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18.09.2024 01:12 Ответить
Трава була чимось прикрита зверху... Навіщо?
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18.09.2024 10:21 Ответить
 
 