Удар ВСУ по складам РФ вблизи оккупированного Мариуполя: появились фото последствий. ВИДЕО

В сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия пожаров на складах боеприпасов РФ под оккупированным Мариуполем после ударов ВСУ.

Соответствующие снимки опубликовали журналисты "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

На спутниковых фото видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях оккупированного Мариуполя. Некоторые удары, как следует из фото и свидетельств очевидцев, были еще 13 сентября, другие - ночью 16 сентября.

Напомним, что во вторник, 17 сентября, пресс-центр ВМС ВСУ подтвердил, что на днях подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

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