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В окупованому Маріуполі розмістили перших біженців із Суджі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі розмістили перших російських біженців із Суджі Курської області. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, які облаштувала партія диктатора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

"Влада" окупантів обрала місцем перебування біженців вкрадену нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя - поруч з морем.

Андрющенко додав, що "це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз "русского міра" в Маріуполі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар ЗСУ по складах РФ поблизу окупованого Маріуполя: з’явились фото наслідків. ВIДЕО 

Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі
Біженців з Суджі Курської області розмістили в Маріуполі

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував звернень від жителів Суджанського району Курської області РФ щодо евакуації.

Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

Читайте також: РФ передбачала вторгнення ЗСУ на Курщину за кілька місяців і намагалася запобігти цьому, - The Guardian

Автор: 

Маріуполь (3235) окупація (6717) Андрющенко Петро (695) Курськ (1126)


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Топ коментарі
+14
А чому в Бахмуті не поселили? Там же прєкрасний рузькій мір прішол!
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20.09.2024 10:53
+10
Цього не можна допустити, вони повинні знати, що їх чекає на українській землі:
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20.09.2024 11:01
+10
Идет геноцид украинцев и целенаправленное заселение орками украинской земли. В крыму уже приезжих кацапов больше чем коренных жителей. А потом ***** или его западные прихвостни заявят что можем провести референдум и Украину вынудят признать желание так называемых "местных жителей" с кем они хотят остаться
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20.09.2024 11:03
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О, а "знатоки" тут на форумі доводили, що такого не буде.
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20.09.2024 10:44 Відповісти
Приїхали подалі від укровських ракет на морі відпочити. Ну -ну.
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20.09.2024 11:05 Відповісти
їм дозволили приїхати. щоб не їхали туди, же якісна інфо-анастезія.
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20.09.2024 11:11 Відповісти
таке саме.... ідіоти, іншого місця немає... може, як географ, поясню їм - куди вони приперлися і що вони незабаром тут отримають....
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20.09.2024 11:17 Відповісти
Почему Украина позволяет рашистам спокойно находиться в Мариуполе давая им иллюзию что окупированные территории уже никто не тронет?
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20.09.2024 10:44 Відповісти
Тому що у ВР сидить 70% не ЕТНИЧНІ українці - їм бабло треба , а не Україна ,
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20.09.2024 11:09 Відповісти
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20.09.2024 10:50 Відповісти
Щось я наведену тут цитату Петра Андрющенко зовсім не зрозумів.
Це він мабуть у "президента" навчився так ясно формулювати свою думку?
І взагалі, чим третій рік займається "радник мера Маріуполя"?
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20.09.2024 10:51 Відповісти
ЗП отримує..
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20.09.2024 10:52 Відповісти
А тепер то законні цілі для ЗСУ?
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20.09.2024 10:53 Відповісти
А чому в Бахмуті не поселили? Там же прєкрасний рузькій мір прішол!
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20.09.2024 10:53 Відповісти
Не дуже зрозуміло, що коїться:
- чи то в засрашці по регіонам ніхєра немає місуя для 200к "біженців". Це означає вже неілюзорний колапс системи реагування на надзвичайні випадки. А також економічний колапас регіонів.
- чи то засрашинська влада настільки жахається розповсюдження "зрадоньки" в регіонах, що тих "біженців" по можливості ізолює від аборигенів в реіонах. Що означає фактичний колапс пропагандистського пухиря і усвідомлення, що будь-яка додаткова краплина контрпропаганди (у вигляді очевидців сили та звитяги ЗСУ) - може призвести до краху системи...

Звісно, обидві речі добрі для України. Але хотілося б знати, що конкретно відбувається.
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20.09.2024 10:54 Відповісти
Заселяють кацапами завойовані регіони. Коли Марік відвоюють назад в Україну, то втечуть не всі. І через 20 років будуть знову кацапськими аквафрешами мотиляти по мітингах.
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20.09.2024 10:57 Відповісти
Цього не можна допустити, вони повинні знати, що їх чекає на українській землі:
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20.09.2024 11:01 Відповісти
Краще нехай ось це чекає. Але українці занадто добрєнькіє
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20.09.2024 11:05 Відповісти
"Коли Марік відвоюють назад в Україну..." Забудь, це нереально. Українці все вирішили в 2019 році!
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20.09.2024 12:33 Відповісти
Цілком реально. В рашці все починає сипатися. Це - колос на глиняних ногах. Так, великий і страшний, але вже видно тріщини. Я впевнений, що все получиться (а я - далеко не оптіміст).
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20.09.2024 12:45 Відповісти
Идет геноцид украинцев и целенаправленное заселение орками украинской земли. В крыму уже приезжих кацапов больше чем коренных жителей. А потом ***** или его западные прихвостни заявят что можем провести референдум и Украину вынудят признать желание так называемых "местных жителей" с кем они хотят остаться
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20.09.2024 11:03 Відповісти
У Криму, в рамках (Автономної[1]) Республіки Крим[2] і Севастополя, станом на 2024 рік чисельність населення склала 2 470 873[3] постійних жителів, в тому числі в Республіці-2 100 000 постійних жителів [4], в Севастополі-561 374 постійних жителів

За даними Кримстату станом на 1 жовтня 2014 року, чисельність постійного населення Республіки Крим становила 1 965 262 особи (у тому числі 1 223 045 городян, або 62,23%, і 742 217 сільських жителів, або 37,77 %), наявного населення-1 974 017 осіб[8] [9]

https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Криму
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20.09.2024 11:35 Відповісти
Скажите, пожалуйста, а кто такие "западние прихвостни Куйла"?
Ето, случаем, не США?
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20.09.2024 11:53 Відповісти
‼️засрашинська влада настільки жахається розповсюдження "зрадоньки" в регіонах, що тих "біженців" по можливості ізолює від аборигенів в реіонах
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20.09.2024 11:11 Відповісти
ще й ці пхаються до нас в Україну. потім не випхаємо!
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20.09.2024 11:08 Відповісти
ВР пора прийняти закон про переселення з країн совка ( та і світу) без дозволу міграційній поліції України - 20 років увʼязнення ( кого спіймають) плюс конфіскація усього майна і депортація родини.

депутати , щучьі діти, Ви ще довго будете саботувати безпеку України від мігрантів ?
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20.09.2024 11:08 Відповісти
Пощастило чувакам. З Суджи втікли, з Маріка рано чи пізно теж випруть. І це якщо свої ж кабами не закидають.
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20.09.2024 11:13 Відповісти
так, якщо ще житимуть
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20.09.2024 11:19 Відповісти
Здається укровлада вже мовчки признала ТОТ москалією.
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20.09.2024 12:21 Відповісти
Обмін територіями?
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20.09.2024 13:12 Відповісти
Можливо. Але це велика дурня і капітуляція!
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20.09.2024 15:03 Відповісти
Промежуточный финиш
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20.09.2024 14:40 Відповісти
 
 