В окупованому Маріуполі розмістили перших біженців із Суджі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі розмістили перших російських біженців із Суджі Курської області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, які облаштувала партія диктатора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

"Влада" окупантів обрала місцем перебування біженців вкрадену нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя - поруч з морем.

Андрющенко додав, що "це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз "русского міра" в Маріуполі".

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Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував звернень від жителів Суджанського району Курської області РФ щодо евакуації.

Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

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