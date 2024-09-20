В окупованому Маріуполі розмістили перших біженців із Суджі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі розмістили перших російських біженців із Суджі Курської області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, які облаштувала партія диктатора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".
"Влада" окупантів обрала місцем перебування біженців вкрадену нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя - поруч з морем.
Андрющенко додав, що "це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз "русского міра" в Маріуполі".
Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував звернень від жителів Суджанського району Курської області РФ щодо евакуації.
Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.
З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.
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Це він мабуть у "президента" навчився так ясно формулювати свою думку?
І взагалі, чим третій рік займається "радник мера Маріуполя"?
- чи то в засрашці по регіонам ніхєра немає місуя для 200к "біженців". Це означає вже неілюзорний колапс системи реагування на надзвичайні випадки. А також економічний колапас регіонів.
- чи то засрашинська влада настільки жахається розповсюдження "зрадоньки" в регіонах, що тих "біженців" по можливості ізолює від аборигенів в реіонах. Що означає фактичний колапс пропагандистського пухиря і усвідомлення, що будь-яка додаткова краплина контрпропаганди (у вигляді очевидців сили та звитяги ЗСУ) - може призвести до краху системи...
Звісно, обидві речі добрі для України. Але хотілося б знати, що конкретно відбувається.
За даними Кримстату станом на 1 жовтня 2014 року, чисельність постійного населення Республіки Крим становила 1 965 262 особи (у тому числі 1 223 045 городян, або 62,23%, і 742 217 сільських жителів, або 37,77 %), наявного населення-1 974 017 осіб[8] [9]
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Криму
Ето, случаем, не США?
депутати , щучьі діти, Ви ще довго будете саботувати безпеку України від мігрантів ?