Авто погибших жителей оккупированного Мариуполя "перепродают" за взятки

Во временно оккупированном Мариуполе машины погибших гражданских "перепродают" за взятки.

Об этом сообщает мэрия со ссылкой на данные "Сопротивление Приазовья", передает Цензор.НЕТ.

"По информации партизан, уцелевшие автомобили вывозят из города, дав "взятку" оккупационной полиции. Затем автомобили перепродают по рыночной цене. Таким образом, "перекупы" зарабатывают средства на трагедии людей, а все это покрывают оккупанты", - говорится в сообщении.

Также на "ремонтах" домов зарабатывают российские подрядчики.

"Квартиры погибших или выехавших мариупольцев перепродают псевдориелторы или "национализирует государство". Все это под оберткой "восстановления" и "асвабаждения", - добавили в мэрии.

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