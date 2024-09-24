Авто загиблих жителів окупованого Маріуполя "перепродають" за хабарі

У тимчасово окупованому Маріуполі автівки загиблих цивільних "перепродають" за хабарі.

Про це повідомляє мерія із посиланням на дані "Спротив Приазов'я", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією партизанів, вцілілі автомобілі вивозять з міста, давши "хабаря" окупаційній поліції. Потім автомобілі перепродають за ринковою ціною. Таким чином, "перекупи" заробляють кошти на трагедії людей, а усе це покривають окупанти", - йдеться в повідомленні.

Також на "ремонтах" будинків заробляють російські підрядники.

"Квартири загиблих або виїхавших маріупольців перепродають псевдорієлтори або "націоналізує держава". Усе це під обгорткою "відновлення" та "асвабаждєнія", - додали в мерії.

Читайте: Найбільший парк окупованого Маріуполя охопила пожежа. ВІДЕО+ФОТО