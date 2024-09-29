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Новини Окуповані території
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З початку року 7 тисяч жителів ТОТ підписали контракт із російською армією, - ЦНС

Ворог проводить мобілізацію місцевого населення на ТОТ

Російські окупанти активно підтримують темпи залучення місцевих жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України до лав російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами.

Своєю чергою російські загарбники мають намір збільшувати показники щодо мобілізації місцевого населення.

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"Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди збройних сил РФ є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією Росії проти України", - пояснили у ЦНС.

У Спротиві додали, що в контексті цього російська сторона постійно намагається "підкупити" місцеве населення стосовно підписання контрактів з міністерством оборони РФ, натомість загарбники обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної "влади".

Читайте також: РФ продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, батьки деяких з них виступають проти, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17551) окупація (6719) мобілізація (3081) Центр національного спротиву (820)


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Топ коментарі
+46
вони інвазивний вид на тих землях , московія 90 років тому заснлила їми крим і донбас а українців зморила голодом і вивезла у сибір
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29.09.2024 13:39
+37
Яке накуй безробіття?(((Вони завжди ненавиділи Україну((((
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29.09.2024 13:37
+30
Вони руцкі за походженням та менталітетом.
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29.09.2024 13:42
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Яке накуй безробіття?(((Вони завжди ненавиділи Україну((((
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29.09.2024 13:37 Відповісти
вони інвазивний вид на тих землях , московія 90 років тому заснлила їми крим і донбас а українців зморила голодом і вивезла у сибір
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29.09.2024 13:39 Відповісти
Вони руцкі за походженням та менталітетом.
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29.09.2024 13:42 Відповісти
курв-колаборантів в полон НЕ брати!

кінчати їх прямо в дальньому окопчику! 👿
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29.09.2024 15:52 Відповісти
Хахли ще гірші від кацапів.
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29.09.2024 13:39 Відповісти
ти - кацапохахол!
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29.09.2024 13:45 Відповісти
він навіть гірше - трампіст греко-католик!
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29.09.2024 14:23 Відповісти
маланці гірші за всіх
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29.09.2024 13:46 Відповісти
То виключно кацапи. Тому, що кацап це не національність, а стан розуму в біологічному тілі.
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29.09.2024 13:47 Відповісти
то не хохли, то місцева завезена кацапня
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29.09.2024 14:47 Відповісти
Все вірно є українці а є шолупонь хохли які гірше кацапів продажні тварюки не хотіли за Україну підуть на корм хробакам за путлера
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29.09.2024 22:51 Відповісти
Як вони іх швидко охмурили!
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29.09.2024 13:46 Відповісти
" ... Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! ... "
("Признание" а. с. пушкин)
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29.09.2024 14:14 Відповісти
Тварі! Мразота!!!
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29.09.2024 13:49 Відповісти
стокгольмский синдром.... но если контракт-то ****** конечно... на это и расчитывали, детей не устроить, жену не устроить, зуб не вырвать(((
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29.09.2024 13:49 Відповісти
та вони від народження кончені
срускій ген мають, зайву хромосому
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29.09.2024 14:17 Відповісти
не важно..таких до Киева 80%
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29.09.2024 14:48 Відповісти
Спасибо разминирователям Чонгара,6 миллионов отдали под оккупацию.
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29.09.2024 13:50 Відповісти
Так скажи большое спасибо , ЛИЧНО порношуту ЗЕЛЕНСКОМУ, а не каким - там «разминирователям» ! До сіх пір БЗДЯТЬ сказати , що ЗЕЛЕНСЬКИЙ *********** ПРИХВОСТЕНЬ ПЕРЕВЕРТЕНЬ, якого обрали « КАМІКАДЗЄ» населення дегенератів
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29.09.2024 14:10 Відповісти
С вами не согласен,туманоголовым простачком крутят помощники сивковича и тедеева,а на выборах альтернативой ему был нагловатый воришка обнимавший путина и обещавший ему менять конституцию Украины под московитские требования.
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29.09.2024 15:23 Відповісти
Ось відповідь тим хто журиться що на окупованих територіях громадяни України які потребують піклування батьківщини. Згідно міжнародного права та звичаїв ведення війни вся відповідальність за населення окупованих територій несе країна-окупант. По той бік лінії фронту є всі можливості виїхати через Прибалтика в Україну або ЄС. До 'С валом привалило ватагів з ТОТ, ФРН заповнена руськомовними з укрпаспортам котрі ненавидять Україну
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29.09.2024 13:52 Відповісти
Країни Балтії, тільки кацапи кажуть прибалтика.
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29.09.2024 14:45 Відповісти
З таким командуванням як у мене багато солдат тікають у СЗЧ, а якщо раша придумає пільги - то можливі випадки добровільної сдачі в полон...
раша вчиться, нажаль мої оХфіцери - ні ...
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29.09.2024 13:52 Відповісти
То лі дєло в расєйской арміі - камандіри просто заглядєньє..
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29.09.2024 14:25 Відповісти
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29.09.2024 14:29 Відповісти
У них там варення, пєчєньки... класика...

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29.09.2024 15:38 Відповісти
Пристрель по тихому дизертира а краще хлопцям віддай навчать син розповідав як з таких героїв роблять щоб сім,ю не карали і командира не підставить
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29.09.2024 22:57 Відповісти
вимагаю уточнення!
тот з 2014, чи тот з 2022?
про дебільних донбасяо, та крисчан, нема питань.
а, от нахера туди приплітати херсонщину та запоріжжя?
типу, там всі підари, можна віддати кацапам, згідно мирного плану від зе!лідора? саме так, як і пропонує крємлєчмоль?
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29.09.2024 13:53 Відповісти
Мене найбільше ще вкурвлює,коли ,так звані наші представники влади,згадують термін "там наші громадяни",й ще щось пояснюють про причини "життя в окупації та виживання"(Так колись казали всі ті ,знову українські політики,котрі повтікали в рашку і зараз на ютьюбах та програмамах москалів нагло розповідають про те,що вони зичать добра українцям і смерті України((((((
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29.09.2024 13:55 Відповісти
Іуди
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29.09.2024 14:00 Відповісти
Давайте будемо чесні - виродки є і серед нас та інших народів. Тут навпаки - за 9 місяців на окупованих територіях знайшли лише 7тис. таких, на фоні кількості росіян, що бажають заробляти вбивствами українців, це капля в морі, котра скоріше доводить, що наша нація набагато цивілізованіше їхньої.
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29.09.2024 14:03 Відповісти
Але така сама тупа і зазомбована ! Повірили ГОЛОБОРОДЬКО-порношуту , який відпрацьовував ФСБ, обожнював педофіла ****** бачив « мир🩸» в беньках вурдалака , був повьязан з каламойшею в брудних грабіжках ……
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29.09.2024 14:17 Відповісти
надто оптимістично для песимістичного скептика бо у кожного з них є оточення із таких самих *********.
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29.09.2024 14:52 Відповісти
А хто в курсі, як і які (чиї) вони пенсії отримують?
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29.09.2024 14:05 Відповісти
А логически домыслить?
Пенсии поступают на карты Ощада (для предателей из ОРДЛО) и Привата и Ощада для остальных пенсионеров. Российские банкоматы наши карты не обслуживают. Вы думаете пенсионные выплаты не получают?
Ну, как на оккупированных территориях конвертируют виртуальные украинские выплаты на реальные российские рубли?
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29.09.2024 14:50 Відповісти
От РФ
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29.09.2024 15:00 Відповісти
Взагалі то ТОТ це і лугандонія з Кримом. Так шо 7 тисяч какаяразніц знайти було неважко.
Їх навіть тут в коментах хватає...
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29.09.2024 14:22 Відповісти
Ждуни знайшли можливість проявитися
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29.09.2024 14:24 Відповісти
ждуни *****
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29.09.2024 14:28 Відповісти
Ось цю погань треба не брати в полоть а знищувати ,знають ці виродки куди йшли.
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29.09.2024 14:43 Відповісти
Полорогі,парнокопитні,козли.
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29.09.2024 14:46 Відповісти
стільки негативу про виборців яникОвоща, рудого гудка та інших Зебіленських, але ж вони не винні, що народились конченими виблюдками із звихненими щелепами із котрими так толерантно поводили себе біндерівці.
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29.09.2024 14:50 Відповісти
...якщо відверто, то з осторогою думав (і радий, що то не так), що буде більше (це ж за майже рік мобілізації, без трьох місяців)... взагалі-то чомусь щиро вважав, що херсонщина-запоріжжя буде "тупо різати" кацапів на своїй землі, трохи знайомий з "природою Півдня України".. але у степу, та ще й щоб непомітно, це звісно - дуже важко... багато історій, певно, дізнаємося згодом, після звільнення територій, які дермові зеленські не поспішають звільняти, бо відповідати за "розміновані Чонгари" владі мародерів зеленських-верещучок аж ніяк не хочеться....
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29.09.2024 15:06 Відповісти
Скільки того кацапського бидла ще є. Жах...
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29.09.2024 15:27 Відповісти
Тобто, вони йдуть гроші заробляти? Я думала, їх примусом кидають у м'ясні штурми, а воно он що... та ще й дезінформація, а мозок вмикати не пробували?

Яким чином можна фідфільтрувати цих ждунів від залишків проукраїнського населення і депортувати усих з їх виводками на істарічєскую родіну? От як це, дідько, зробити?

Я не хочу віддавати українські землі раші, але також не хочу жити в одній країні з оцим бидлом!
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29.09.2024 16:00 Відповісти
яничари
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29.09.2024 16:55 Відповісти
Тільки свинособачі самиці могли народити таких уйопків. А ті, хто вважає цих істот невинними - сам здохне від їхньої кулі.
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29.09.2024 17:35 Відповісти
Потому что при наступлении русских в областях, которые подвергаются нападению, мобилизация мужчин в украинскую армию должна составлять 100% - всех, без льгот.

Во-первых, это их малая родина подверглась атаке - вся остальная Украина, разумеется, тоже помогает солдатами, потому что мы - единая страна. Но солдат всегда лучше дерётся, когда речь идёт не только о его стране, но его городе / селе + он лучше знает регион.

Во-вторых, в случае временной неудачи (отступление, оккупация) мы таким образом лишаем мобилизационного ресурса врага, которому начхать на Женевские конвенции, запрещающие мобилизацию населения оккупированных территорий.

Так что Харьковская область, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская - всех под ружьё в украинскую армию надо было поставить с первых дней войны. А женщин, детей и стариков всех до единого в эвакуацию. А города оставлять только тогда, когда они как Бахмут или Волноваха стёрты наступающими оккупантами с лица земли. В противном случае, когда оставляются города полностью или частино целыми, то у оккупанта приз - есть что грабить , есть кого мобилизировать, детей вывозят и перепрошивают им мозги потом, чтобы те подросли и тоже против нас воевали. Надо оккупанту исключительно выжженую землю оставлять, чтобы ему невыгодно было захватывать. А то читаешь - зерна вывезли в этом году с оккупированных территрий на 1 миллиард долларов !!! И потом за эти же деньги с нами воюют. Кто его, ****, сеял, кто на врага работает ? А если уже посеяли, почему не сожгли посевы в диверсиях ?
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29.09.2024 20:57 Відповісти
З початку року 7 тисяч жителів ТОТ підписали контракт із російською армією, - ЦНС Джерело:

НУ ТАК ЗЕЛЕНОМУ КЛОУНУ ПОХ ЯК ТАМ В ОКУПАЦІЇ ЛЮДИ ЖИВУТЬ,
ПОХ НА ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ, ПОХ НА ОПОВІЩЕННЯ МІСЦЕВИХ В
ОКУПАЦІЇ ПРО ТЕ КОЛИ ЇХ ЗВІЛЬНЯТЬ.
Просто Зе ворог України, йому головне це свій рейтинг, а не Україна.
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29.09.2024 21:39 Відповісти
Усі люди різні. Є патріоти, а є і не повною мірою патріоти, і хитливі і нестійкі.
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01.10.2024 22:22 Відповісти
 
 