З початку року 7 тисяч жителів ТОТ підписали контракт із російською армією, - ЦНС
Російські окупанти активно підтримують темпи залучення місцевих жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України до лав російсько-окупаційних військ.
Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами.
Своєю чергою російські загарбники мають намір збільшувати показники щодо мобілізації місцевого населення.
"Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди збройних сил РФ є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією Росії проти України", - пояснили у ЦНС.
У Спротиві додали, що в контексті цього російська сторона постійно намагається "підкупити" місцеве населення стосовно підписання контрактів з міністерством оборони РФ, натомість загарбники обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної "влади".
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кінчати їх прямо в дальньому окопчику! 👿
("Признание" а. с. пушкин)
срускій ген мають, зайву хромосому
раша вчиться, нажаль мої оХфіцери - ні ...
тот з 2014, чи тот з 2022?
про дебільних донбасяо, та крисчан, нема питань.
а, от нахера туди приплітати херсонщину та запоріжжя?
типу, там всі підари, можна віддати кацапам, згідно мирного плану від зе!лідора? саме так, як і пропонує крємлєчмоль?
Пенсии поступают на карты Ощада (для предателей из ОРДЛО) и Привата и Ощада для остальных пенсионеров. Российские банкоматы наши карты не обслуживают. Вы думаете пенсионные выплаты не получают?
Ну, как на оккупированных территориях конвертируют виртуальные украинские выплаты на реальные российские рубли?
Їх навіть тут в коментах хватає...
Яким чином можна фідфільтрувати цих ждунів від залишків проукраїнського населення і депортувати усих з їх виводками на істарічєскую родіну? От як це, дідько, зробити?
Я не хочу віддавати українські землі раші, але також не хочу жити в одній країні з оцим бидлом!
Во-первых, это их малая родина подверглась атаке - вся остальная Украина, разумеется, тоже помогает солдатами, потому что мы - единая страна. Но солдат всегда лучше дерётся, когда речь идёт не только о его стране, но его городе / селе + он лучше знает регион.
Во-вторых, в случае временной неудачи (отступление, оккупация) мы таким образом лишаем мобилизационного ресурса врага, которому начхать на Женевские конвенции, запрещающие мобилизацию населения оккупированных территорий.
Так что Харьковская область, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская - всех под ружьё в украинскую армию надо было поставить с первых дней войны. А женщин, детей и стариков всех до единого в эвакуацию. А города оставлять только тогда, когда они как Бахмут или Волноваха стёрты наступающими оккупантами с лица земли. В противном случае, когда оставляются города полностью или частино целыми, то у оккупанта приз - есть что грабить , есть кого мобилизировать, детей вывозят и перепрошивают им мозги потом, чтобы те подросли и тоже против нас воевали. Надо оккупанту исключительно выжженую землю оставлять, чтобы ему невыгодно было захватывать. А то читаешь - зерна вывезли в этом году с оккупированных территрий на 1 миллиард долларов !!! И потом за эти же деньги с нами воюют. Кто его, ****, сеял, кто на врага работает ? А если уже посеяли, почему не сожгли посевы в диверсиях ?
НУ ТАК ЗЕЛЕНОМУ КЛОУНУ ПОХ ЯК ТАМ В ОКУПАЦІЇ ЛЮДИ ЖИВУТЬ,
ПОХ НА ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ, ПОХ НА ОПОВІЩЕННЯ МІСЦЕВИХ В
ОКУПАЦІЇ ПРО ТЕ КОЛИ ЇХ ЗВІЛЬНЯТЬ.
Просто Зе ворог України, йому головне це свій рейтинг, а не Україна.