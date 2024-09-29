З початку року 7 тисяч жителів ТОТ підписали контракт із російською армією, - ЦНС

Російські окупанти активно підтримують темпи залучення місцевих жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України до лав російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами.

Своєю чергою російські загарбники мають намір збільшувати показники щодо мобілізації місцевого населення.

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"Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди збройних сил РФ є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією Росії проти України", - пояснили у ЦНС.

У Спротиві додали, що в контексті цього російська сторона постійно намагається "підкупити" місцеве населення стосовно підписання контрактів з міністерством оборони РФ, натомість загарбники обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної "влади".

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