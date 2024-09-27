РФ продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, батьки деяких з них виступають проти, - британська розвідка

Призов у Росії починається 1 жовтня, і що на сьогодні призовників не відправляли воювати в Україну. Проте їх залучають до операції у Курській області, а після завершення строкової служби примушують підписувати контракт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 27 вересня.

Уже 1 жовтня у Росії стартує осінній призов. Російські чоловіки віком до 30 років зобов'язані відслужити один рік в армії.

Москва стверджує, що не відправляє призовників на війну в Україну. Утім, у серпні 2024 року призовників залучили до військової операції на Курщині.

Батьки деяких солдатів висловили занепокоєння, що їхніх синів відправили воювати після того, як вони відслужили менш як чотири місяці. За російським законодавством, призовники можуть відправлятися в зону бойових дій, якщо вони відслужили чотири місяці та пройшли підготовку за відповідною спеціальністю.

На думку британських розвідників, така реакція сімей призовників на їх відправлення на захист Росії підсилює занепокоєння Кремля.

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"Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни в умовах високого відтоку", – підсумувала розвідка.

Нагадаємо, днями видання Bloomberg писало, що російська армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися із втратами на фронті, які є найвищими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Зростаючий дефіцит солдатів для війни проти України спонукає Росію підвищувати грошові винагороди за призов, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації.