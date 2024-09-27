РФ продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, родители некоторых из них выступают против, - британская разведка
Призыв в России начинается 1 октября, и на сегодня призывников не отправляли воевать в Украину. Однако их привлекают к операции в Курской области, а после завершения срочной службы заставляют подписывать контракт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 27 сентября.
Уже 1 октября в России стартует осенний призыв. Российские мужчины в возрасте до 30 лет обязаны отслужить один год в армии.
Москва утверждает, что не отправляет призывников на войну в Украину. Впрочем, в августе 2024 года призывников привлекли к военной операции в Курской области.
Родители некоторых солдат выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили воевать после того, как они отслужили менее четырех месяцев. По российскому законодательству, призывники могут отправляться в зону боевых действий, если они отслужили четыре месяца и прошли подготовку по соответствующей специальности.
По мнению британских разведчиков, такая реакция семей призывников на их отправку на защиту России усиливает беспокойство Кремля.
"Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильное снабжение личного состава для войны в условиях высокого оттока", - подытожила разведка.
Напомним, на днях издание Bloomberg писало, что российская армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на фронте, которые являются самыми высокими с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Растущий дефицит солдат для войны против Украины побуждает Россию повышать денежные вознаграждения за призыв, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У себе в оці колоди не бачили, а у ворога гілляку знайшли.