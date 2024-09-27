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Новости
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РФ продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, родители некоторых из них выступают против, - британская разведка

Росіяни почали задіювати своїх строковиків

Призыв в России начинается 1 октября, и на сегодня призывников не отправляли воевать в Украину. Однако их привлекают к операции в Курской области, а после завершения срочной службы заставляют подписывать контракт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 27 сентября.

Уже 1 октября в России стартует осенний призыв. Российские мужчины в возрасте до 30 лет обязаны отслужить один год в армии.

Москва утверждает, что не отправляет призывников на войну в Украину. Впрочем, в августе 2024 года призывников привлекли к военной операции в Курской области.

Родители некоторых солдат выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили воевать после того, как они отслужили менее четырех месяцев. По российскому законодательству, призывники могут отправляться в зону боевых действий, если они отслужили четыре месяца и прошли подготовку по соответствующей специальности.

По мнению британских разведчиков, такая реакция семей призывников на их отправку на защиту России усиливает беспокойство Кремля.

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"Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильное снабжение личного состава для войны в условиях высокого оттока", - подытожила разведка.

Напомним, на днях издание Bloomberg писало, что российская армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на фронте, которые являются самыми высокими с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Растущий дефицит солдат для войны против Украины побуждает Россию повышать денежные вознаграждения за призыв, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации.

Автор: 

Великобритания (4982) россия (95660) внешняя разведка (378) мобилизация (2777)


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Батьки якого дива будуть проти - лишня копіика дома не помішає😇
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27.09.2024 13:14 Ответить
і пачка пєльмєнєй
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27.09.2024 13:21 Ответить
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27.09.2024 13:45 Ответить
З нашими строковиками, які застрягли в повітрі з наступом??
У себе в оці колоди не бачили, а у ворога гілляку знайшли.
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27.09.2024 13:28 Ответить
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27.09.2024 13:28 Ответить
 
 