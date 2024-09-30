Росіяни вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони РФ під виглядом евакуації, - Центр нацспротиву

Росіяни переселяють українців з тимчасово окупованих територій у віддалені регіони РФ під виглядом евакуації.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ЦНС, понад 23 тисячі українських громадян російські окупанти утримують у пунктах тимчасового розміщення у різних регіонах РФ. З них 6127 – це діти. Здебільшого українці люди були вивезені у віддалені регіони під приводом "евакуації".

"Насправді ж про безпеку та комфорт росіяни абсолютно не переймалися. Головна ціль окупантів – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство, використовувати як дешеву але надійну робочу силу", - зазначають в Центрі.

Крім того, Кремль планує найближчим часом збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення з 314-ти до понад 400. Для цього закладено відповідну суму у "федеральному" бюджеті країни-терориста.

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"Кричущим злочином путінського режиму на тимчасово окупованих територіях України є вивіз в росію українських дітей. Один із багатьох прикладів – уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого в Херсонській області", - підкреслюють в Центрі нацспротиву.

В ЦНС нагадують, що міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках – злочином проти людяності.

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