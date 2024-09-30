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Росіяни вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони РФ під виглядом евакуації, - Центр нацспротиву

Окупанти вивозять населення ТОТ у РФ

Росіяни переселяють українців з тимчасово окупованих територій у віддалені регіони РФ під виглядом евакуації.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ЦНС, понад 23 тисячі українських громадян російські окупанти утримують у пунктах тимчасового розміщення у різних регіонах РФ. З них 6127 – це діти. Здебільшого українці люди були вивезені у віддалені регіони під приводом "евакуації".

"Насправді ж про безпеку та комфорт росіяни абсолютно не переймалися. Головна ціль окупантів – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство, використовувати як дешеву але надійну робочу силу", - зазначають в Центрі.

Крім того, Кремль планує найближчим часом збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення з 314-ти до понад 400. Для цього закладено відповідну суму у "федеральному" бюджеті країни-терориста.

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"Кричущим злочином путінського режиму на тимчасово окупованих територіях України є вивіз в росію українських дітей. Один із багатьох прикладів – уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого в Херсонській області", - підкреслюють в Центрі нацспротиву.

В ЦНС нагадують, що міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках – злочином проти людяності.

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Отакий план в кацапів,знищити або витиснути непокірних їм,потім більшість переселити на болота,на їхнє місце,в прекрасний клімат і на все готове привезти всіляку гидоту з мордору.Дати їм все над чим трудились українці.І все,бінго,оці виродки все що хоч зроблять для них,тому що кто был никем,тот станет всем.....
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30.09.2024 02:38 Відповісти
таке вже було
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30.09.2024 06:42 Відповісти
КЛАСИКА.
Рузкіе не міняються

- пропаганда

- крадіжки всього і вся включаючи культуру і історію

- депортації

- згвалтування

- вбивства

А я казав "русскогаварящім" в 2012 що "бережіться бо таке станеться знову" "та что ті мі же братья"...ну ну
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30.09.2024 02:45 Відповісти
Так кацапня робила завжди під виглядом створення "єдіной нациі--савєцкій нарот". Виселення народів з рідних земель--типова стратегія кремлівської гебні; згадайте калмиків, киримли тощо.
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30.09.2024 07:38 Відповісти
Росіяни переселяють українців з тимчасово окупованих територій у віддалені регіони РФ під виглядом евакуації.

примусово чи добровільно? українці, за паспортом, чи українці в серці?
і щось мені підказує, що добровільно, навіть дуже дуже добровільно. і це, нащадки завезених кацапів, уїжджають до своїх коренів.
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30.09.2024 08:25 Відповісти
Ну а чо? 85% виборців на ТОТ голосували за ЗЕ, може вони так хотіли?
Тепер виїдуть в прекрасний клімат зауралля, а якщо не влаштує, там недалеко тайга і тундра, велкам
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30.09.2024 08:30 Відповісти
Наскількі я пам"ятаю, за зелю проголосувала вся Україна, окрім однієї області.
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30.09.2024 09:33 Відповісти
 
 