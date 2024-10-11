На ТОТ сходу України лікарні відмовляються обслуговувати цивільних, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях на сході України місцеві лікарні відмовляють цивільним в обслуговуванні, бо медичні заклади заповнені пораненими російськими військовими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"Першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважно лікарі з РФ, є обслуговувати гарматне м’ясо російської армії. Тому місцеве населення має самостійно їхати в інші міста й шукати лікарню, де їх приймуть", - зазначають в Центрі.

Водночас в ЦНС нагадують, що без паспорта РФ росіяни загалом відмовляються приймати українців, крім випадків екстреної допомоги.

"Таким чином ворог не виконує основну вимогу міжнародного права до окупантів – забезпечення життєдіяльності регіону, а також розміщує військових в цивільних лікарнях", - йдеться в повідомленні.

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