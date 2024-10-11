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Новини
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На ТОТ сходу України лікарні відмовляються обслуговувати цивільних, - Центр нацспротиву

Лікарні на ТОТ не обслуговують цивільних

На тимчасово окупованих територіях на сході України місцеві лікарні відмовляють цивільним в обслуговуванні, бо медичні заклади заповнені пораненими російськими військовими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"Першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважно лікарі з РФ, є обслуговувати гарматне м’ясо російської армії. Тому місцеве населення має самостійно їхати в інші міста й шукати лікарню, де їх приймуть", - зазначають в Центрі.

Водночас в ЦНС нагадують, що без паспорта РФ росіяни загалом відмовляються приймати українців, крім випадків екстреної допомоги.

"Таким чином ворог не виконує основну вимогу міжнародного права до окупантів – забезпечення життєдіяльності регіону, а також розміщує військових в цивільних лікарнях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На ТОТ Запорізької області росіяни готують "антитерористичні навчання", під час яких посилять вибіркові перевірки населення, - Центр нацспротиву

Автор: 

лікарня (1364) окупація (6739) Центр національного спротиву (824)


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І хто "фашисти"? На території теперішньої "учебки" "Десна" у ІІ Світову розташовувався німецький госпіталь. Так в тому госпіталі німецькими лікарями надавалася медична допомога жителям навколишніх сіл...
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11.10.2024 02:09 Відповісти
Все що кацапи брехали про німецьких фашистів виявилося правдою про них самих.
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11.10.2024 04:41 Відповісти
а так і є. вони і зараз перекручують. як папужки розганяють роліки. де українці їх удєлали, так, що це русскіє українців удєдади, особливо, коли шевронів не видно.
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11.10.2024 08:53 Відповісти
Лікарі, котрі лікують не цивільних українців, а військових окупантів--зрадники та пособники окупантів.
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11.10.2024 08:36 Відповісти
В ціх лікарнях працюють українці?
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11.10.2024 09:55 Відповісти
Ну ви же панімаєтє, работу найті сейчас тяжело..
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11.10.2024 10:03 Відповісти
 
 