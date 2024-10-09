На ТОТ Запорізької області росіяни готують "антитерористичні навчання", під час яких посилять вибіркові перевірки населення, - Центр нацспротиву
Росіяни планують посилити "контррозвідувальний режим" на тимчасово окупованих територіях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Причиною такого рішення росіян стала серія успішних дій підпілля щодо ліквідації зрадників на ТОТ.
Зазначається, що в Запорізькій області ворог готується до масштабних "антитерористичних навчань" під час яких посилять патрулювання вулиць, вибіркові перевірки населення, збільшать кількість блокпостів й проведуть низку рейдів по населеним пунктам.
"Звичайно, що навчання є ширма для проведення терору проти українців, яких російська пропаганда й виставляє "терористами", хоча саме рф є офіційно визнана держава-терорист, яка підтримує терористичні течії по всьому світі", - йдеться в повідомленні ЦНС.
