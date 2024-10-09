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На ВОТ Запорожской области россияне готовят "антитеррористические учения", во время которых усилят выборочные проверки населения, - Центр нацсопротивления

Ворог готує антитерористичні навчання на ТОТ Запорізької області

Россияне планируют усилить "контрразведывательный режим" на временно оккупированных территориях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Причиной такого решения россиян стала серия успешных действий подполья по ликвидации предателей на ВОТ.

Отмечается, что в Запорожской области враг готовится к масштабным "антитеррористическим учениям" во время которых усилят патрулирование улиц, выборочные проверки населения, увеличат количество блокпостов и проведут ряд рейдов по населенным пунктам.

"Конечно, обучение является ширмой для проведения террора против украинцев, которых российская пропаганда и выставляет "террористами", хотя именно рф является официально признанным государством-террористом, которое поддерживает террористические течения по всему миру", - говорится в сообщении ЦНС.

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оккупация (10181) терроризм (18691) Запорожская область (3166) обучение (535)


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