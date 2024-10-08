РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости
555 3

Бюджетников на ВОТ заставляют вступать в партию "Единая Россия"

Бюджетники на ТОТ змушені вступати до путінської партії

Россияне на ВОТ активизировали процесс набора коллаборантов в ряды партии "Единая Россия".

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль дал указание гауляйтерам на временно оккупированных территориях увеличить количество членов партии международного преступника Владимира Путина. Поэтому все госучреждения должны подать оккупационным администрациям перечень работников, которые не имеют партийного билета", - говорится в материале ЦНС.

Отмечается, что такие действия оккупантов направлены как пропагандистский эффект относительно якобы поддержки местного местными оккупации, так и на создание круговой поруки, чтобы объединить всех вокруг диктатора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированные территории Россия превращает в свалку

Автор: 

Единая Россия (298) оккупация (10265) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бюджетники на ТОТ?а хіба це не зрадники які працюють на ворога?
показать весь комментарий
08.10.2024 08:25 Ответить
ну пів запоріжської та херсонської областей влада кацапам залишили за просто так....
показать весь комментарий
08.10.2024 08:30 Ответить
А ти пожежників з лікарями, сантехніків з водопровідниками,, що утримують людей в окупації - теж до "зрадників" причисляєш?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:59 Ответить
 
 