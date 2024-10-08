Бюджетников на ВОТ заставляют вступать в партию "Единая Россия"
Россияне на ВОТ активизировали процесс набора коллаборантов в ряды партии "Единая Россия".
Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Кремль дал указание гауляйтерам на временно оккупированных территориях увеличить количество членов партии международного преступника Владимира Путина. Поэтому все госучреждения должны подать оккупационным администрациям перечень работников, которые не имеют партийного билета", - говорится в материале ЦНС.
Отмечается, что такие действия оккупантов направлены как пропагандистский эффект относительно якобы поддержки местного местными оккупации, так и на создание круговой поруки, чтобы объединить всех вокруг диктатора.
