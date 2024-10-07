Оккупированные территории Россия превращает в свалку

Российские власти выделили средства на проектирование на территории оккупированной Луганщины шести свалок. По трем из них уже определены объемы отходов, которые будут завозить туда из регионов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

Он отметил, что комплекс в Родаково планируют загружать 350 тысячами куб. м мусора ежегодно, а в Северодонецке и Антраците - по 175 тысяч куб. м.

При этом, рассказал Лысогор, финансирование строительства из российского бюджета не предусмотрено. Оккупационные власти получили задание искать ресурсы самостоятельно. Он добавил, что так называемое "министерство природных ресурсов и экологии ЛНР" сейчас ищет варианты решения этого вопроса.

"В приграничных регионах РФ уже готовы отправлять свой хлам на эти свалки. В то же время оккупированные города Луганщины страдают от критических проблем с мусором. Несмотря на неоднократные заявления о предоставлении дополнительной техники, ситуация не улучшилась. Местные жители убеждены, что помощь осталась только на бумаге, а оккупационные власти утверждают, что техника есть, но нет средств для организации площадок и транспортировки", - добавил Лысогор.

Напомним, проблема завоза мусора на оккупированные территории Луганщины не нова. Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей штат коммунальных работников укомплектован на 10-20%. Поэтому мусор вывозится неделями, иногда - месяцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют создать на Луганщине "народные дружины", которые будут патрулировать улицы с палками