Оккупированные территории Россия превращает в свалку

На окупованій Луганщині проблеми зі сміттєзвалищами

Российские власти выделили средства на проектирование на территории оккупированной Луганщины шести свалок. По трем из них уже определены объемы отходов, которые будут завозить туда из регионов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

Он отметил, что комплекс в Родаково планируют загружать 350 тысячами куб. м мусора ежегодно, а в Северодонецке и Антраците - по 175 тысяч куб. м.

При этом, рассказал Лысогор, финансирование строительства из российского бюджета не предусмотрено. Оккупационные власти получили задание искать ресурсы самостоятельно. Он добавил, что так называемое "министерство природных ресурсов и экологии ЛНР" сейчас ищет варианты решения этого вопроса.

"В приграничных регионах РФ уже готовы отправлять свой хлам на эти свалки. В то же время оккупированные города Луганщины страдают от критических проблем с мусором. Несмотря на неоднократные заявления о предоставлении дополнительной техники, ситуация не улучшилась. Местные жители убеждены, что помощь осталась только на бумаге, а оккупационные власти утверждают, что техника есть, но нет средств для организации площадок и транспортировки", - добавил Лысогор.

Напомним, проблема завоза мусора на оккупированные территории Луганщины не нова. Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей штат коммунальных работников укомплектован на 10-20%. Поэтому мусор вывозится неделями, иногда - месяцами.

Оккупанты планируют создать на Луганщине "народные дружины", которые будут патрулировать улицы с палками

мусор оккупация Луганская область
дочекались нарешті прекрасного майбутнього...., не вугільна Швейцарія, але теж непогано...
07.10.2024 12:38
Луганські домбасюри невимовно радіють! От тепер "рузский мір" буде надходити в повному об*ємі.
07.10.2024 12:41
хахли-малароси в ****, ані так ждалі, накакєц сбилося
07.10.2024 12:41
показать весь комментарий
Так життя у смітті та гімні - це для кацапів - нормальний стан... Вчора дивився відео: з зайнятої території Курщини у Тольятті привезли "біженців Поселили у житло "после капремонта" Чоловік "ахрєнєває": "После "капремонта"? А с потолка не то что "капает" - ручейки текут!"

Сидять два черв"яки у гною. Менший старшого питає:
- Папка! А в яблоке хорошо жить?
- Хорошо, сынок...
- А в апельсине?
- И там хорошо..
- Так пачему же мы в гавне живём?!
- Есть такое слово, сынок, - "Родина"! А её не выбирают...
07.10.2024 12:50
А на що ж ще? Це тільки пєніс душілін їздив ватним лохам по вухам,що буде курорт. Мммщик зі стажем)
07.10.2024 12:40
хахли-малароси в ****, ані так ждалі, накакєц сбилося
А якщо "нє ждалі"? Звідки ви, така безкомпромісна?
07.10.2024 14:08
Нічого страшного , коли Україна визволить свою теріторію ,з цього сміт'я будуть будувати дороги ,це матеріал , а сортувати будуть ,плена русня...
показать весь комментарий
Тоді на захист кацапні горою стануть всі "оони, гамнесті та червонопузіхресті" пристосуванці.
07.10.2024 12:53
Петросян.
07.10.2024 14:40
це звичайне середовище для кацапів. Хто хоч раз був у дєрєвнях московської області, той ніколи не забуде кювєти забиті пет-тарою і сміттям.
07.10.2024 13:01 Ответить
3,14дарюги.Увели,ужеь на увесь,скоро полегша.
07.10.2024 13:15
та бути такого не може, ждуни кацапощелепні відчують радную говень?
07.10.2024 13:19
ждуни дочекалися руцького миру, дебілоіди
Такаж купа дебілоідів ще по всій краіни розповсюдилась
07.10.2024 13:36 Ответить
07.10.2024 13:45
хватыт кармыть нахлэбныкаф с ЕС!!! дамбасятам і лугандонам улибнулась удача - тепер мусор с рассеюшкі будут теребонькати
07.10.2024 13:49
як і мріяли путінососи
07.10.2024 15:09
 
 