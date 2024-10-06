Оккупанты планируют создать на Луганщине "народные дружины", которые будут патрулировать улицы с палками

Российские оккупанты на временно захваченной территории Луганской области планируют создать "народные дружины". Огнестрельного и режущего оружия им не будут выдавать, патрулировать будут с палками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

"На улицах оккупированной Луганщины должны появиться народные дружины. Желающих приобщиться к этому движению с запахом советчины уже собирают. Хотя соответствующий закон должны утвердить до конца года", - говорится в сообщении.

Также читайте: На оккупированной Луганщине огнем уничтожен поселок Устиновка

Он отмечает, что эти дружины будут действовать при так называемом "Министерстве внутренних дел ЛНР", но обязанности будут выполнять на общественных началах - то есть бесплатно.

"Захватчики обещают не выдавать этим лицам огнестрельного и режущего оружия. Патрулировать народные дружины будут с палками. Будут выполнять отдельные приказы полицейских, когда это нужно", - добавил председатель ОВА.

Читайте: На оккупированной Луганщине захватчики отложили "строительство" шести свалок