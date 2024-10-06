РУС
Оккупанты планируют создать на Луганщине "народные дружины", которые будут патрулировать улицы с палками

Окупанти планують створити на Луганщині народні дружини

Российские оккупанты на временно захваченной территории Луганской области планируют создать "народные дружины". Огнестрельного и режущего оружия им не будут выдавать, патрулировать будут с палками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

"На улицах оккупированной Луганщины должны появиться народные дружины. Желающих приобщиться к этому движению с запахом советчины уже собирают. Хотя соответствующий закон должны утвердить до конца года", - говорится в сообщении.

На оккупированной Луганщине огнем уничтожен поселок Устиновка

Он отмечает, что эти дружины будут действовать при так называемом "Министерстве внутренних дел ЛНР", но обязанности будут выполнять на общественных началах - то есть бесплатно.

"Захватчики обещают не выдавать этим лицам огнестрельного и режущего оружия. Патрулировать народные дружины будут с палками. Будут выполнять отдельные приказы полицейских, когда это нужно", - добавил председатель ОВА.

На оккупированной Луганщине захватчики отложили "строительство" шести свалок

оккупация (10264) Луганская область (6539)
Як в тому анекдоті: а що, за це ще й платять?
06.10.2024 12:21 Ответить
Нарвутся на кадыровцев те им найдут куда эти палки вставить и в Тик ток выложат.
06.10.2024 12:43 Ответить
Плавно готують до фронту
06.10.2024 12:46 Ответить
О, первісні пітекантропи теж з дрючками полювали
06.10.2024 12:53 Ответить
"...вулиці з ціпками" А що це за вулиці?
06.10.2024 13:12 Ответить
Им выдадут бутылки.
06.10.2024 13:45 Ответить
Носитимуть у гузні
06.10.2024 15:08 Ответить
А в нас все демократичне і комендантська година також,їздять ,********,передадуть ворогу що треба,ДФТГ розгоняють щоб не заважали мусорам брати хабарі з криміналу, а з кацапів опять паржом.
Вже з їхньої мобілізації наржались?
06.10.2024 16:12 Ответить
 
 