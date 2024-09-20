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Луганщина (6429) мусор (490) оккупация (9987)

На оккупированной Луганщине захватчики отложили "строительство" шести мусорных свалок

На окупованій Луганщині проблеми зі сміттєзвалищами

За два года оккупанты на территории так называемой "ЛНР" продвинулись лишь в обещаниях по строительству шести всероссийских свалок. Из них пока определились с точным местоположением только одной и заявили о выделении 160 миллионов рублей на проект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Свозить мусор туда планируют как с захваченных территорий, так и из соседних регионов РФ. Ежегодно - по 350 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Однако пока оккупанты ограничились созданием штаба для решения проблемы обращения твердых коммунальных отходов, оставив ее решение на региональном уровне.

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