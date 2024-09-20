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Луганщина (4810) сміття (477) окупація (6526)

На окупованій Луганщині загарбники відклали "будівництво" шістьох сміттєзвалищ

На окупованій Луганщині проблеми зі сміттєзвалищами

За два роки окупанти на території так званої "ЛНР" просунулися лише в обіцянках щодо будівництва шести усеросійських сміттєзвалищ. З них поки визначилися з точним місцем розташування лише одного і заявили про виділення 160 мільйонів рублів на проєкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Звозити сміття туди планують як із захоплених територій, так і з сусідніх регіонів РФ. Щорічно – по 350 тисяч тонн", - йдеться  в повідомленні.

Проте наразі окупанти обмежилися створенням штабу для вирішення проблеми обігу твердих комунальних відходів, залишивши її вирішення на регіональному рівні.

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