На оккупированной Луганщине огнем уничтожен поселок Устиновка
Из-за бездействия оккупационных властей и пожарных в так называемой "ЛНР" огнем уничтожен еще один поселок - Устиновка Должанской громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
"За более чем 10 лет оккупации в населенном пункте не видели ни одной единицы специальной техники, которая бы выполняла превентивные меры. Не наблюдали селяне и приезда спасателей, когда пылали дома", - говорится в сообщении.
Лысогор отметил, что россияне не упоминают об уничтоженных огнем селах в своих СМИ.
"Не пишут о сгоревшей Христофоровке, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии", - добавил Лысогор.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль