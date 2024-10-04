На оккупированной Луганщине огнем уничтожен поселок Устиновка

Из-за бездействия оккупационных властей и пожарных в так называемой "ЛНР" огнем уничтожен еще один поселок - Устиновка Должанской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"За более чем 10 лет оккупации в населенном пункте не видели ни одной единицы специальной техники, которая бы выполняла превентивные меры. Не наблюдали селяне и приезда спасателей, когда пылали дома", - говорится в сообщении.

Лысогор отметил, что россияне не упоминают об уничтоженных огнем селах в своих СМИ.

"Не пишут о сгоревшей Христофоровке, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии", - добавил Лысогор.

