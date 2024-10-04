УКР
На окупованій Луганщині вогнем знищено селище Устинівка

На Луганщині вогонь знищив ще одне село

Через бездіяльність окупаційної влади і пожежників в так званій "ЛНР" вогнем знищено ще одне селище – Устинівка  Довжанської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"За понад 10 років окупації в населеному пункті не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Не спостерігали селяни і приїзду рятувальників, коли палали хати",  - йдеться в повідомленні.

Лисогор зазначив, що росіяни не згадують про знищені вогнем селу у свої ЗМІ.

"Не пишуть про згорілу Христофорівку, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії", - додав Лисогор.

