На окупованій Луганщині вогнем знищено селище Устинівка

Через бездіяльність окупаційної влади і пожежників в так званій "ЛНР" вогнем знищено ще одне селище – Устинівка Довжанської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"За понад 10 років окупації в населеному пункті не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Не спостерігали селяни і приїзду рятувальників, коли палали хати", - йдеться в повідомленні.

Лисогор зазначив, що росіяни не згадують про знищені вогнем селу у свої ЗМІ.

"Не пишуть про згорілу Христофорівку, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії", - додав Лисогор.

