УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4450 відвідувачів онлайн
Новини
2 639 8

Окупанти планують створити на Луганщині "народні дружини", які патрулюватимуть вулиці з ціпками

Окупанти планують створити на Луганщині народні дружини

Російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області планують створити "народні дружини". Вогнепальної та ріжучої зброї їм не видаватимуть, патрулюватимуть із ціпками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"На вулицях окупованої Луганщини мають з’явитися народні дружини. Бажаючих долучитися до цього руху із запахом радянщини вже збирають. Хоча відповідний закон мають затвердити до кінця року", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На окупованій Луганщині вогнем знищено селище Устинівка

Він зазначає, що ці дружини діятимуть при так званому "Министерстве внутренних дел ЛНР", але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах - тобто безоплатно.

"Загарбники обіцяють не видавати цим особам вогнепальної та ріжучої зброї. Патрулювати народні дружини будуть із ціпками. Виконуватимуть окремі накази поліціянтів, коли це потрібно", - додав голова ОВА.

Читайте: На окупованій Луганщині загарбники відклали "будівництво" шістьох сміттєзвалищ

Автор: 

окупація (6825) Луганська область (4926)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як в тому анекдоті: а що, за це ще й платять?
показати весь коментар
06.10.2024 12:21 Відповісти
Нарвутся на кадыровцев те им найдут куда эти палки вставить и в Тик ток выложат.
показати весь коментар
06.10.2024 12:43 Відповісти
Плавно готують до фронту
показати весь коментар
06.10.2024 12:46 Відповісти
О, первісні пітекантропи теж з дрючками полювали
показати весь коментар
06.10.2024 12:53 Відповісти
"...вулиці з ціпками" А що це за вулиці?
показати весь коментар
06.10.2024 13:12 Відповісти
Им выдадут бутылки.
показати весь коментар
06.10.2024 13:45 Відповісти
Носитимуть у гузні
показати весь коментар
06.10.2024 15:08 Відповісти
А в нас все демократичне і комендантська година також,їздять ,********,передадуть ворогу що треба,ДФТГ розгоняють щоб не заважали мусорам брати хабарі з криміналу, а з кацапів опять паржом.
Вже з їхньої мобілізації наржались?
показати весь коментар
06.10.2024 16:12 Відповісти
 
 