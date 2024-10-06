Окупанти планують створити на Луганщині "народні дружини", які патрулюватимуть вулиці з ціпками
Російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області планують створити "народні дружини". Вогнепальної та ріжучої зброї їм не видаватимуть, патрулюватимуть із ціпками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"На вулицях окупованої Луганщини мають з’явитися народні дружини. Бажаючих долучитися до цього руху із запахом радянщини вже збирають. Хоча відповідний закон мають затвердити до кінця року", - йдеться в повідомленні.
Він зазначає, що ці дружини діятимуть при так званому "Министерстве внутренних дел ЛНР", але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах - тобто безоплатно.
"Загарбники обіцяють не видавати цим особам вогнепальної та ріжучої зброї. Патрулювати народні дружини будуть із ціпками. Виконуватимуть окремі накази поліціянтів, коли це потрібно", - додав голова ОВА.
