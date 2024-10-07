УКР
Окуповані території Росія перетворює на сміттєзвалище

На окупованій Луганщині проблеми зі сміттєзвалищами

Російська влада виділила кошти на проєктування на території окупованої Луганщини шістьох сміттєзвалищ. По трьох з них вже визначені обсяги відходів, які завозитимуть туди з регіонів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що комплекс у Родаковому планують завантажувати 350 тисячами куб. м сміття щороку, а в Сіверськодонецьку та Антрациті - по 175 тисяч куб. м.

При цьому,  розповів Лисогор, фінансування будівництва з російського бюджету не передбачено. Окупаційна влада отримала завдання шукати ресурси самостійно. Він додав, що так зване "міністерство природних ресурсів та екології ЛНР" наразі шукає варіанти вирішення цього питання.

"У прикордонних регіонах РФ вже готові відправляти свій непотріб на ці сміттєзвалища. Водночас окуповані міста Луганщини потерпають від критичних проблем зі сміттям. Попри неодноразові заяви про надання додаткової техніки, ситуація не покращилась. Місцеві мешканці переконані, що допомога залишилась лише на папері, а окупаційна влада стверджує, що техніка є, але немає коштів для організації майданчиків і транспортування", - додав Лисогор.

Нагадаємо, проблема завезення сміття на окуповані території Луганщини не нова. Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях Донеччини та Луганщини штат комунальних працівників укомплектований на 10-20%. Тому сміття вивозиться тижнями, подекуди – місяцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують створити на Луганщині "народні дружини", які патрулюватимуть вулиці з ціпками

Топ коментарі
+11
дочекались нарешті прекрасного майбутнього...., не вугільна Швейцарія, але теж непогано...
показати весь коментар
07.10.2024 12:38 Відповісти
+9
Луганські домбасюри невимовно радіють! От тепер "рузский мір" буде надходити в повному об*ємі.
показати весь коментар
07.10.2024 12:41 Відповісти
+7
хахли-малароси в ****, ані так ждалі, накакєц сбилося
показати весь коментар
07.10.2024 12:41 Відповісти
Так життя у смітті та гімні - це для кацапів - нормальний стан... Вчора дивився відео: з зайнятої території Курщини у Тольятті привезли "біженців Поселили у житло "после капремонта" Чоловік "ахрєнєває": "После "капремонта"? А с потолка не то что "капает" - ручейки текут!"

Сидять два черв"яки у гною. Менший старшого питає:
- Папка! А в яблоке хорошо жить?
- Хорошо, сынок...
- А в апельсине?
- И там хорошо..
- Так пачему же мы в гавне живём?!
- Есть такое слово, сынок, - "Родина"! А её не выбирают...
показати весь коментар
07.10.2024 12:50 Відповісти
А на що ж ще? Це тільки пєніс душілін їздив ватним лохам по вухам,що буде курорт. Мммщик зі стажем)
показати весь коментар
07.10.2024 12:40 Відповісти
А якщо "нє ждалі"? Звідки ви, така безкомпромісна?
показати весь коментар
07.10.2024 14:08 Відповісти
Нічого страшного , коли Україна визволить свою теріторію ,з цього сміт'я будуть будувати дороги ,це матеріал , а сортувати будуть ,плена русня...
показати весь коментар
07.10.2024 12:47 Відповісти
Тоді на захист кацапні горою стануть всі "оони, гамнесті та червонопузіхресті" пристосуванці.
показати весь коментар
07.10.2024 12:53 Відповісти
Петросян.
показати весь коментар
07.10.2024 14:40 Відповісти
це звичайне середовище для кацапів. Хто хоч раз був у дєрєвнях московської області, той ніколи не забуде кювєти забиті пет-тарою і сміттям.
показати весь коментар
07.10.2024 13:01 Відповісти
3,14дарюги.Увели,ужеь на увесь,скоро полегша.
показати весь коментар
07.10.2024 13:15 Відповісти
та бути такого не може, ждуни кацапощелепні відчують радную говень?
показати весь коментар
07.10.2024 13:19 Відповісти
ждуни дочекалися руцького миру, дебілоіди
Такаж купа дебілоідів ще по всій краіни розповсюдилась
показати весь коментар
07.10.2024 13:36 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 13:45 Відповісти
хватыт кармыть нахлэбныкаф с ЕС!!! дамбасятам і лугандонам улибнулась удача - тепер мусор с рассеюшкі будут теребонькати
показати весь коментар
07.10.2024 13:49 Відповісти
як і мріяли путінососи
показати весь коментар
07.10.2024 15:09 Відповісти
 
 