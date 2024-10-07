Окуповані території Росія перетворює на сміттєзвалище

Російська влада виділила кошти на проєктування на території окупованої Луганщини шістьох сміттєзвалищ. По трьох з них вже визначені обсяги відходів, які завозитимуть туди з регіонів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що комплекс у Родаковому планують завантажувати 350 тисячами куб. м сміття щороку, а в Сіверськодонецьку та Антрациті - по 175 тисяч куб. м.

При цьому, розповів Лисогор, фінансування будівництва з російського бюджету не передбачено. Окупаційна влада отримала завдання шукати ресурси самостійно. Він додав, що так зване "міністерство природних ресурсів та екології ЛНР" наразі шукає варіанти вирішення цього питання.

"У прикордонних регіонах РФ вже готові відправляти свій непотріб на ці сміттєзвалища. Водночас окуповані міста Луганщини потерпають від критичних проблем зі сміттям. Попри неодноразові заяви про надання додаткової техніки, ситуація не покращилась. Місцеві мешканці переконані, що допомога залишилась лише на папері, а окупаційна влада стверджує, що техніка є, але немає коштів для організації майданчиків і транспортування", - додав Лисогор.

Нагадаємо, проблема завезення сміття на окуповані території Луганщини не нова. Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях Донеччини та Луганщини штат комунальних працівників укомплектований на 10-20%. Тому сміття вивозиться тижнями, подекуди – місяцями.

