На окупованих територіях сміття не вивозиться тижнями, подекуди - місяцями, - "Жовта стрічка". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини штат комунальних працівників укомплектований на 10-20%. Тому сміття вивозиться тижнями, подекуди – місяцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка".

"На жаль, замість того щоб вирішуватися, ця ситуація розповсюдилася і на новоокуповані території", - зазначають активісти.

І як приклад наводять пряму мова активістки руху з Мелітополя:

"Це жесть. Сміття вивозять рідко. По селах сміття вивозять раз на місяць. Сморід. Зараз встановлюють сміттєві баки, але їх мало і вони швидко наповнюються. Кажуть що нікому вивозити".

Активістки "Жовтої стрічки" додають, що ситуація на межі з екологічною катастрофою. Оскільки поступово додається і сміття, яке росіяни вивозять на Донбас зі своїх прикордонних регіонів: Ростовської, Воронезької, Курської областей.

"Чергове свідчення байдужого і жахливого відношення росіян до окупованих ними українських територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій Донеччині росіяни зберігають майже 4 млн тонн сміття, - Центр національного спротиву











