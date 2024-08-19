На окупованих територіях сміття не вивозиться тижнями, подекуди - місяцями, - "Жовта стрічка". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На окупованих територіях Донеччини та Луганщини штат комунальних працівників укомплектований на 10-20%. Тому сміття вивозиться тижнями, подекуди – місяцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка".
"На жаль, замість того щоб вирішуватися, ця ситуація розповсюдилася і на новоокуповані території", - зазначають активісти.
І як приклад наводять пряму мова активістки руху з Мелітополя:
"Це жесть. Сміття вивозять рідко. По селах сміття вивозять раз на місяць. Сморід. Зараз встановлюють сміттєві баки, але їх мало і вони швидко наповнюються. Кажуть що нікому вивозити".
Активістки "Жовтої стрічки" додають, що ситуація на межі з екологічною катастрофою. Оскільки поступово додається і сміття, яке росіяни вивозять на Донбас зі своїх прикордонних регіонів: Ростовської, Воронезької, Курської областей.
"Чергове свідчення байдужого і жахливого відношення росіян до окупованих ними українських територій.
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а взагалі то лугандоси могли б самі організуватися в волонтери і самі вивезти, але їм пох. Напевне вже звикли
горько видеть здесь координаты однокашников-дебилов, необучаемых простыми-понятными украинскими словами, но готовых терпеть пздюлины оккупанта..