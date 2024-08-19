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На окупованих територіях сміття не вивозиться тижнями, подекуди - місяцями, - "Жовта стрічка". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини штат комунальних працівників укомплектований на 10-20%. Тому сміття вивозиться тижнями, подекуди – місяцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка". 

"На жаль, замість того щоб вирішуватися, ця ситуація розповсюдилася і на новоокуповані території", - зазначають активісти.

І як приклад наводять пряму мова активістки руху з Мелітополя:

"Це жесть. Сміття вивозять рідко. По селах сміття вивозять раз на місяць. Сморід. Зараз встановлюють сміттєві баки, але їх мало і вони швидко наповнюються. Кажуть що нікому вивозити".

Активістки "Жовтої стрічки" додають, що ситуація на  межі з екологічною катастрофою. Оскільки поступово додається і сміття, яке росіяни вивозять на Донбас зі своїх прикордонних регіонів: Ростовської, Воронезької, Курської областей.

"Чергове свідчення байдужого і жахливого відношення росіян до окупованих ними українських територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій Донеччині росіяни зберігають майже 4 млн тонн сміття, - Центр національного спротиву

Сміття на окупованих територіх
Сміття на окупованих територіх
Сміття на окупованих територіх
Сміття на окупованих територіх

Автор: 

сміття (477) окупація (6694) активіст (312)


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19.08.2024 14:38 Відповісти
ВСЕ сміття з краснодарського краю, ростовської, воронежської областей тепер (з 2014 року) вивозиться на донбас та луганщину - це все що потрібно знати про сміття на донбасі.
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19.08.2024 14:58 Відповісти
А чого вони чекали? Що їх в дупу цілуватимуть? "Русский мир" в телевізорі і в реальності то два зовсім різні "миры" Під танки ЗСУ кидались, ЕС годувати не хотіли, па-хахлацки не бажали, то тепер мають здійснення мрій.
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19.08.2024 14:39 Відповісти
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19.08.2024 14:42 Відповісти
Московити виявились московитами, та й тільки того.
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19.08.2024 14:46 Відповісти
сруцкий мир во всей красе !!!! погрузиться в дерьмо , это главная черта этого мира !!!
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19.08.2024 14:48 Відповісти
та то таке, то є руцкій мир...

а взагалі то лугандоси могли б самі організуватися в волонтери і самі вивезти, але їм пох. Напевне вже звикли
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19.08.2024 15:09 Відповісти
хАхахАтели, какаразницы-малоросы, "душевно, пА-дамашнему"? - вот этА Ано и есть и "дали буде", если не раздуплитесь, идиоты..
горько видеть здесь координаты однокашников-дебилов, необучаемых простыми-понятными украинскими словами, но готовых терпеть пздюлины оккупанта..
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19.08.2024 15:29 Відповісти
 
 