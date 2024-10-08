УКР
Бюджетників на ТОТ примушують вступати до партії "Єдина Росія", - Центр нацспротиву

Бюджетники на ТОТ змушені вступати до путінської партії

Росіяни на ТОТ активізували процес набору колаборантів до лав партії "Єдина росія".

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль дав вказівку гауляйтером на тимчасово окупованих територіях збільшити кількість членів партії міжнародного злочинця владіміра путіна. Відтак всі держустанови мають подати окупаційним адміністраціям перелік працівників, які не мають партійного квитка", - йдеться в матеріалі ЦНС.

Зазначається, що такі дії окупантів спрямовані як пропагандистський ефект щодо нібито підтримки місцевого місцевими окупації, так й на створення кругової поруки, аби об’єднати всіх навколо диктатора.

Читайте: Окуповані території Росія перетворює на сміттєзвалище

Автор: 

Єдина Росія (144) окупація (6828) Центр національного спротиву (847)
Бюджетники на ТОТ?а хіба це не зрадники які працюють на ворога?
08.10.2024 08:25 Відповісти
ну пів запоріжської та херсонської областей влада кацапам залишили за просто так....
08.10.2024 08:30 Відповісти
А ти пожежників з лікарями, сантехніків з водопровідниками,, що утримують людей в окупації - теж до "зрадників" причисляєш?
08.10.2024 09:59 Відповісти
 
 