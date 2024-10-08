Бюджетників на ТОТ примушують вступати до партії "Єдина Росія", - Центр нацспротиву
Росіяни на ТОТ активізували процес набору колаборантів до лав партії "Єдина росія".
Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Кремль дав вказівку гауляйтером на тимчасово окупованих територіях збільшити кількість членів партії міжнародного злочинця владіміра путіна. Відтак всі держустанови мають подати окупаційним адміністраціям перелік працівників, які не мають партійного квитка", - йдеться в матеріалі ЦНС.
Зазначається, що такі дії окупантів спрямовані як пропагандистський ефект щодо нібито підтримки місцевого місцевими окупації, так й на створення кругової поруки, аби об’єднати всіх навколо диктатора.
