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Беларусь наращивает сотрудничество с захваченными предприятиями на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

Білорусь співпрацює з підприємствами на ТОТ

Режим Александра Лукашенко наращивает связи промышленности Беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ, а также другой продукции. В то же время в Беларусь импортируют из ВОТ товары легкой промышленности. Недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.

Таким образом режим Лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями. Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки, и прибытие белорусских делегаций на ВОТ делает их законной целью", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сядем за стол переговоров и закончим "драчку" в Украине. Она никому не нужна, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) промышленность (297) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+6
Нічого! Закінчиться війна - білоруси будуть "нарощувать співпрацю з нами В БРСР промисловість не зруйнована - будуть їх НПЗ та заводи залізобетонних виробів у рахунок репарацій поставлять нам продукцію
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17.08.2024 09:44
+6
крепкій картошек ублюдком був є та схоже залишиться до свого скону...
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17.08.2024 09:52
+4
Вова - де МЗС. Це вже спонсор тероризму.
Чому замість Африки не просуваються вимоги визнання бяларусі " спонсору тероризму".
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17.08.2024 10:12
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Нічого! Закінчиться війна - білоруси будуть "нарощувать співпрацю з нами В БРСР промисловість не зруйнована - будуть їх НПЗ та заводи залізобетонних виробів у рахунок репарацій поставлять нам продукцію
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17.08.2024 09:44 Ответить
крепкій картошек ублюдком був є та схоже залишиться до свого скону...
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17.08.2024 09:52 Ответить
Хай їдять бульбу.
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17.08.2024 09:59 Ответить
Т.е. эти предприятия Белорусии (никакая это уже не Белорусь а жалкая путинская Белоруссия) становятся законной целью всу
Батька ты дурак?
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17.08.2024 10:03 Ответить
Не кажи на паРаше дуже занепокоєні в тому що ******** щось починає з Китаєм мутити та взагалі демонструє якусь незалежну активність А це перший признак розпаду паРаші
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17.08.2024 10:08 Ответить
А не пора вже ті підприємства знищити?
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17.08.2024 10:05 Ответить
А хто нам буде інфраструктуру відновлювать?
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17.08.2024 11:06 Ответить
Вова - де МЗС. Це вже спонсор тероризму.
Чому замість Африки не просуваються вимоги визнання бяларусі " спонсору тероризму".
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17.08.2024 10:12 Ответить
Ше одна помилка. Що сам тарган нарошує оту співрацю"? Ні, це такі самі "хороші" белоруси, охочиш до чужого добра, як і їх брати - орки
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17.08.2024 10:19 Ответить
бєларуси перетворились в орків. прошу населення бульбароzії потім не скиглити, що все йде на репарації, а самим нема нічого!
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17.08.2024 10:31 Ответить
Зеля, де санкції?
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17.08.2024 10:38 Ответить
 
 