Беларусь наращивает сотрудничество с захваченными предприятиями на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

Режим Александра Лукашенко наращивает связи промышленности Беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ, а также другой продукции. В то же время в Беларусь импортируют из ВОТ товары легкой промышленности. Недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.

Таким образом режим Лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями. Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки, и прибытие белорусских делегаций на ВОТ делает их законной целью", - говорится в сообщении.

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