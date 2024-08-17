Беларусь наращивает сотрудничество с захваченными предприятиями на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления
Режим Александра Лукашенко наращивает связи промышленности Беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр национального сопротивления.
"Беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ, а также другой продукции. В то же время в Беларусь импортируют из ВОТ товары легкой промышленности. Недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.
Таким образом режим Лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями. Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки, и прибытие белорусских делегаций на ВОТ делает их законной целью", - говорится в сообщении.
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