Білорусь нарощує співпрацю із захопленими підприємствами на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Режим Олександра Лукашенка нарощує зв’язки промисловості Білорусі із захопленими підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.

"Білорусь нарощує поставку сільгосптехніки на ТОТ, а також іншої продукції. Водночас до Білорусі імпортують з ТОТ товари легкої промисловості. Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці.

Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями. Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки, й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю", - йдеться в повідомленні.

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