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Новини
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Білорусь нарощує співпрацю із захопленими підприємствами на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Білорусь співпрацює з підприємствами на ТОТ

Режим Олександра Лукашенка нарощує зв’язки промисловості Білорусі із захопленими підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.

"Білорусь нарощує поставку сільгосптехніки на ТОТ, а також іншої продукції. Водночас до Білорусі імпортують з ТОТ товари легкої промисловості. Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці.

Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями. Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки, й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сядьмо за стіл переговорів та закінчимо "драчку" в Україні. Вона нікому не потрібна, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7925) промисловість (592) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+6
Нічого! Закінчиться війна - білоруси будуть "нарощувать співпрацю з нами В БРСР промисловість не зруйнована - будуть їх НПЗ та заводи залізобетонних виробів у рахунок репарацій поставлять нам продукцію
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17.08.2024 09:44
+6
крепкій картошек ублюдком був є та схоже залишиться до свого скону...
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17.08.2024 09:52
+4
Вова - де МЗС. Це вже спонсор тероризму.
Чому замість Африки не просуваються вимоги визнання бяларусі " спонсору тероризму".
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17.08.2024 10:12
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Нічого! Закінчиться війна - білоруси будуть "нарощувать співпрацю з нами В БРСР промисловість не зруйнована - будуть їх НПЗ та заводи залізобетонних виробів у рахунок репарацій поставлять нам продукцію
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17.08.2024 09:44 Відповісти
крепкій картошек ублюдком був є та схоже залишиться до свого скону...
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17.08.2024 09:52 Відповісти
Хай їдять бульбу.
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17.08.2024 09:59 Відповісти
Т.е. эти предприятия Белорусии (никакая это уже не Белорусь а жалкая путинская Белоруссия) становятся законной целью всу
Батька ты дурак?
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17.08.2024 10:03 Відповісти
Не кажи на паРаше дуже занепокоєні в тому що ******** щось починає з Китаєм мутити та взагалі демонструє якусь незалежну активність А це перший признак розпаду паРаші
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17.08.2024 10:08 Відповісти
А не пора вже ті підприємства знищити?
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17.08.2024 10:05 Відповісти
А хто нам буде інфраструктуру відновлювать?
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17.08.2024 11:06 Відповісти
Вова - де МЗС. Це вже спонсор тероризму.
Чому замість Африки не просуваються вимоги визнання бяларусі " спонсору тероризму".
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17.08.2024 10:12 Відповісти
Ше одна помилка. Що сам тарган нарошує оту співрацю"? Ні, це такі самі "хороші" белоруси, охочиш до чужого добра, як і їх брати - орки
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17.08.2024 10:19 Відповісти
бєларуси перетворились в орків. прошу населення бульбароzії потім не скиглити, що все йде на репарації, а самим нема нічого!
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17.08.2024 10:31 Відповісти
Зеля, де санкції?
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17.08.2024 10:38 Відповісти
 
 