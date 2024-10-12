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Новини
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Росіяни планують організувати підземне виробництво "шахедів" на ТОТ сходу України, - ЦНС

Росіяни хочуть виробляти шахеди на окупованих територіях

Російська влада розглядає можливість налагодження виробництва іранських дронів "шахед" на базі захоплених підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ.

"За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів. Водночас зберігати дрони планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит", - повідомляють у ЦНС.

Також читайте: Росіяни формують список шахт на окупованих територіях Донеччини для "приватизації", - Центр нацспротиву

Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення.

Раніше повідомлялося, що режим Олександра Лукашенка нарощує зв’язки промисловості Білорусі із захопленими підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.

Автор: 

виробництво (1647) Центр національного спротиву (824) Шахед (1125)


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Топ коментарі
+15
Як з кримським мостом. Усі хіхікали - а рашисти побудували - і це факт, як хто не верещить.

І підземний завод на ТОТ побудують - бо там багато промислових підземних приміщень.

А зелене владне, ні на що не здатне, барахло - "верховний говнокомандувач" Зеленський буде швендяти по світу, фоткати свою набридлу морду і створювати на папері химерні "плани перемоги", якими можна тільки підтертися.

Що нам вартує будинок побудувати - намалюємо і будемо жити.... - лозунг зелених нікчем.
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12.10.2024 09:32
+10
Ви можете фатально помилятися. Рашисти наберуть туди українських підлітків, жінок і немало чоловіків. Як набрали "мобіків" із Донбасу. Як тих же самих шахтарів, які прекрасно продовжували працювати в шахтах і після окупації. Про таке ще Шевченко писав - "за шмат гнилої ковбаси..."
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12.10.2024 09:44
+10
Рашистам не треба нічого будувати - купа підземних військових заводів, атомних установок і прочая існує ще з часів СРСР і на європейській частині рашки і в Сибіру, і на Донбасі. І, до речі, в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі такі об'єкти є. Будувалися під витримку ядерного удару.
Якби зелені покидьки щиро хотіли - все можна було би зробити в Україні - але товариш полковник з ФСБ не дозволяє.
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12.10.2024 10:22
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Як з кримським мостом. Усі хіхікали - а рашисти побудували - і це факт, як хто не верещить.

І підземний завод на ТОТ побудують - бо там багато промислових підземних приміщень.

А зелене владне, ні на що не здатне, барахло - "верховний говнокомандувач" Зеленський буде швендяти по світу, фоткати свою набридлу морду і створювати на папері химерні "плани перемоги", якими можна тільки підтертися.

Що нам вартує будинок побудувати - намалюємо і будемо жити.... - лозунг зелених нікчем.
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12.10.2024 09:32 Відповісти
не всі хіхікали, а лише ті, хто слухав і вірив експердам широкого профілю з різних телеканалів
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12.10.2024 09:36 Відповісти
"Малюків" від початку під землею збирали, то що, русня тупіша?
Вони взагалі будуть будувати мережу підземних військових заводів, які хіба що протибункерними бомбами уразити можна.
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12.10.2024 10:07 Відповісти
Рашистам не треба нічого будувати - купа підземних військових заводів, атомних установок і прочая існує ще з часів СРСР і на європейській частині рашки і в Сибіру, і на Донбасі. І, до речі, в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі такі об'єкти є. Будувалися під витримку ядерного удару.
Якби зелені покидьки щиро хотіли - все можна було би зробити в Україні - але товариш полковник з ФСБ не дозволяє.
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12.10.2024 10:22 Відповісти
не кажучи вже про численні шахти і штольні, тіж Соледарівські та Бухматські чудово їми використовуються
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12.10.2024 14:11 Відповісти
Глупство це - удар Атакамсом по виходу в всі залишаться у тій штольні
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12.10.2024 15:03 Відповісти
Та був нещодавно потужний відос від гниди - замість 1 міліона дронів, буде 4 мілона дронів - і це при тому шо і одного мілона немає у віськах. Ви думаєте це отак просто - кожен день брехати - а виходить шо дуже просто - такий був вибор виборців у 19 році - українці хотіли бути оманутими - без оману нема сенсу життя.
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12.10.2024 15:43 Відповісти
A нaвіщо? Вони ще мaбуть не читaли нaш "плaн перемоги", в якому все дуже потужно і вперше. Для нaс сьогодні головне "плaни перемоги" і турне по Європі, нaвіть зaіхaти до Пaпи Московського і розширювaти мaрaфон тa виділяти кошти для своїх друзів в ОПу. a виробництво рaкет, дронів, РЕБ - то щось нaвіть не другорядне, a третьорядне.
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12.10.2024 09:35 Відповісти
ракетами і дронами най захід переймається, у зе тільки велике крадівництво на часі
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12.10.2024 09:54 Відповісти
потім наберуть туди неосвічених молодих африканок. азіаток, латинок і буде їм щастя.
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12.10.2024 09:39 Відповісти
Ви можете фатально помилятися. Рашисти наберуть туди українських підлітків, жінок і немало чоловіків. Як набрали "мобіків" із Донбасу. Як тих же самих шахтарів, які прекрасно продовжували працювати в шахтах і після окупації. Про таке ще Шевченко писав - "за шмат гнилої ковбаси..."
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12.10.2024 09:44 Відповісти
Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили, Кремль обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на конструювання ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.

Джерело:
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12.10.2024 09:46 Відповісти
Значить збудують, а Зеля нехай і далі їблом торгує по Європах та Америках. Вибачте за матюки, але вже як є...
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12.10.2024 12:05 Відповісти
В Україні теж немало підземних об'єктів часів совка. Але кому це треба. В Омані таке не прописували. Їм треба кращі бригади стерти в Курську, а решту сирок і так здасть потроху, бо 'не вміє' обрізати кліщі з флангу, це тіки рашисти вміють
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12.10.2024 15:20 Відповісти
Можливо ми багато чого не знаємо
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12.10.2024 17:37 Відповісти
 
 