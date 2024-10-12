Росіяни планують організувати підземне виробництво "шахедів" на ТОТ сходу України, - ЦНС

Російська влада розглядає можливість налагодження виробництва іранських дронів "шахед" на базі захоплених підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ.

"За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів. Водночас зберігати дрони планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит", - повідомляють у ЦНС.

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Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення.

Раніше повідомлялося, що режим Олександра Лукашенка нарощує зв’язки промисловості Білорусі із захопленими підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.