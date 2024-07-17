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Росіяни формують список шахт на окупованих територіях Донеччини для "приватизації", - Центр нацспротиву

Окупанти

Росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. На Донеччині формують список шахт для так званої приватизації.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини почала формувати списки ще не зачинених шахт, які незабаром виставлять на продаж. Зауважимо, що в окупантів це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, у самій окупаційній адміністрації не приховують, що регіон має "переорієнтувати економіку", тобто анонсували подальше закриття шахт.

"Самі шахти зазвичай відходять у власність до клану кадировців, які неофіційно й управляють регіоном", - додали в Центрі.

Також читайте: Росіяни розкрадають шахти на окупованій Луганщині

Автор: 

шахта (707) Донецька область (8925) Центр національного спротиву (834)


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Росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях
...а українська влада - на неокупованих...
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17.07.2024 16:31 Відповісти
 
 