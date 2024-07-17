Росіяни формують список шахт на окупованих територіях Донеччини для "приватизації", - Центр нацспротиву
Росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. На Донеччині формують список шахт для так званої приватизації.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини почала формувати списки ще не зачинених шахт, які незабаром виставлять на продаж. Зауважимо, що в окупантів це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у ЦНС, у самій окупаційній адміністрації не приховують, що регіон має "переорієнтувати економіку", тобто анонсували подальше закриття шахт.
"Самі шахти зазвичай відходять у власність до клану кадировців, які неофіційно й управляють регіоном", - додали в Центрі.
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