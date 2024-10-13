Над Черкасщиной сбито 12 БпЛА, в результате падения обломков повреждены дома

В Золотоношском районе Черкасской области повреждены жилые дома из-за падения обломков сбитых беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Он сообщил, что на Черкасщине воздушная тревога продолжалась почти десять часов подряд. В это время защитники неба отражали очередные вражеские атаки. По предварительным данным, силами мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию в пределах области уничтожено 12 БпЛА.



"На Золотоношщине из-за падения обломков повреждены несколько домовладений. В остальных случаях - без последствий", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 13 октября 2024 года российские войска атаковали Украину с использованием ракет и ударных дронов. По данным Воздушных сил, в результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БпЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.