Уничтожены 31 из 68 "Шахедов", еще 36 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 13 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину с использованием ракет и ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, оккупанты задали удар по Полтавщине и Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области - РФ. и ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 68-ю ударными БпЛА.
К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БпЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
"36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется. Один БпЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!", - пояснили в Воздушных силах.
Как сообщалось, вечером субботы, 12 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что сегодня под утро на Киевщине работали силы ПВО.
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Видно що задають маршрут до повного закінчення палива.
Потім вони самі падають де попало.
Якщо шахед не має зв'язку з оператором то ніяка реб йому не завадить.
РЕБ не може вплинути тільки на інерційні системи наведення балістичних ракет