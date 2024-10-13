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Уничтожены 31 из 68 "Шахедов", еще 36 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО по Шахедах

В ночь на 13 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, оккупанты задали удар по Полтавщине и Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области - РФ. и ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 68-ю ударными БпЛА.

К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под утро на Киевщине работали силы ПВО

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БпЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

"36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется. Один БпЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!", - пояснили в Воздушных силах.

Как сообщалось, вечером субботы, 12 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что сегодня под утро на Киевщине работали силы ПВО.

Автор: 

ПВО (2818) Воздушные силы (2386) Шахед (1124)


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Топ комментарии
+9
Це по типу 500 тис вбитих расєяни у звітах генштабу, раптово перетворились на 500 тис вбитих , поранених, зниклих безвісти? Локалоційно втрачені бл,їх посадили чи відвели в поле або вони комусь на хату впали , що це ?
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13.10.2024 09:18
+4
Там з люмінію тільки ребра охолодження на горшках циліндрів. Усе інше з гімна і палок. Дешева і дуже підступна хренотень.
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13.10.2024 09:14
+3
Якщо інформація правдива то це вже є локальна перемога. Але зі слів пана Бутусова, Безуглої та небайдужих бойових бійців і офіцерів, у керівництві ЗСУ процвітає брехня в доповідях і страх повідомляти неприємні новини начальникам.
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13.10.2024 09:45
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а один роми на алюміній вкрали?
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13.10.2024 09:06 Ответить
До луки чухнув
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13.10.2024 09:09 Ответить
Один - в повітрі. Бойова робота триває!", - пояснили у Повітряних силах. Джерело:
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13.10.2024 09:09 Ответить
Ви праві! - до кінця прочитана стаття хиляє за відмазку - тільки заголовок - як я -- гнилии базар
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13.10.2024 09:15 Ответить
Там з люмінію тільки ребра охолодження на горшках циліндрів. Усе інше з гімна і палок. Дешева і дуже підступна хренотень.
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13.10.2024 09:14 Ответить
...любий "шахед" який вдарив у задану точку стає "локаційно втраченим... ой...
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13.10.2024 19:51 Ответить
ну так, так же як і ті, що повернули назад і щезли за горизонтом.
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14.10.2024 04:52 Ответить
Це по типу 500 тис вбитих расєяни у звітах генштабу, раптово перетворились на 500 тис вбитих , поранених, зниклих безвісти? Локалоційно втрачені бл,їх посадили чи відвели в поле або вони комусь на хату впали , що це ?
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13.10.2024 09:18 Ответить
Читай , або на епеня возвратились, чи от "имени" нарабсиян, ушли бульбу куштувати.
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13.10.2024 09:20 Ответить
Обнадiйлива новина.
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13.10.2024 09:18 Ответить
Якщо інформація правдива то це вже є локальна перемога. Але зі слів пана Бутусова, Безуглої та небайдужих бойових бійців і офіцерів, у керівництві ЗСУ процвітає брехня в доповідях і страх повідомляти неприємні новини начальникам.
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13.10.2024 09:45 Ответить
Оте ''локаційно втрачено'' вже бісить. Туди можна що завгодно віднести. Пишіть вже краще ''пи****ю накрилися"!
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13.10.2024 09:58 Ответить
Зараз орки запускають ці шахеди щоб кошмарити населення та ППО.
Видно що задають маршрут до повного закінчення палива.
Потім вони самі падають де попало.
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13.10.2024 10:20 Ответить
РЭБ их ложит
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13.10.2024 10:27 Ответить
Чаще всего, РЭБ им просто сбивает маршрут и они начинают наматывать круги, пытаясь получить сигнал со спутника... И потом их или сбивают или сами падают, без топлива.
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13.10.2024 10:37 Ответить
РЭБ с каждым днем все лучше и лучше
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13.10.2024 10:26 Ответить
Почитайте що таке РЕБ та не пишіть дурниці.
Якщо шахед не має зв'язку з оператором то ніяка реб йому не завадить.
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13.10.2024 10:32 Ответить
так РЕБ блокує і супутникові сигнали для навігації,
РЕБ не може вплинути тільки на інерційні системи наведення балістичних ракет
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13.10.2024 12:32 Ответить
В российской Якутии упал самолет Ан-3
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13.10.2024 10:30 Ответить
 
 