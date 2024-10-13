Знищено 31 із 68 "Шахедів", ще 36 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 13 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, окупанти задали удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області - РФ. та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БпЛА.

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

"36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється. Один БпЛА - в повітрі. Бойова робота триває!", - пояснили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 12 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники "Шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні під ранок на Київщині працювали сили ППО.