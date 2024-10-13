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Знищено 31 із 68 "Шахедів", ще 36 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО по Шахедах

У ніч на 13 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, окупанти задали удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області - РФ. та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БпЛА.

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Читайте також: Сили ППО збили 24 ворожі БпЛА з 28, ще 2 локаційно втрачено, - Повітряні сили

Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

"36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється. Один БпЛА - в повітрі. Бойова робота триває!", - пояснили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 12 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники "Шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні під ранок на Київщині працювали сили ППО.

Автор: 

ППО (3257) Повітряні сили (2726) Шахед (1125)


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Топ коментарі
+9
Це по типу 500 тис вбитих расєяни у звітах генштабу, раптово перетворились на 500 тис вбитих , поранених, зниклих безвісти? Локалоційно втрачені бл,їх посадили чи відвели в поле або вони комусь на хату впали , що це ?
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13.10.2024 09:18
+4
Там з люмінію тільки ребра охолодження на горшках циліндрів. Усе інше з гімна і палок. Дешева і дуже підступна хренотень.
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13.10.2024 09:14
+3
Якщо інформація правдива то це вже є локальна перемога. Але зі слів пана Бутусова, Безуглої та небайдужих бойових бійців і офіцерів, у керівництві ЗСУ процвітає брехня в доповідях і страх повідомляти неприємні новини начальникам.
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13.10.2024 09:45
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а один роми на алюміній вкрали?
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13.10.2024 09:06 Відповісти
До луки чухнув
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13.10.2024 09:09 Відповісти
Один - в повітрі. Бойова робота триває!", - пояснили у Повітряних силах. Джерело:
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13.10.2024 09:09 Відповісти
Ви праві! - до кінця прочитана стаття хиляє за відмазку - тільки заголовок - як я -- гнилии базар
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13.10.2024 09:15 Відповісти
Там з люмінію тільки ребра охолодження на горшках циліндрів. Усе інше з гімна і палок. Дешева і дуже підступна хренотень.
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13.10.2024 09:14 Відповісти
...любий "шахед" який вдарив у задану точку стає "локаційно втраченим... ой...
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13.10.2024 19:51 Відповісти
ну так, так же як і ті, що повернули назад і щезли за горизонтом.
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14.10.2024 04:52 Відповісти
Це по типу 500 тис вбитих расєяни у звітах генштабу, раптово перетворились на 500 тис вбитих , поранених, зниклих безвісти? Локалоційно втрачені бл,їх посадили чи відвели в поле або вони комусь на хату впали , що це ?
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13.10.2024 09:18 Відповісти
Читай , або на епеня возвратились, чи от "имени" нарабсиян, ушли бульбу куштувати.
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13.10.2024 09:20 Відповісти
Обнадiйлива новина.
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13.10.2024 09:18 Відповісти
Якщо інформація правдива то це вже є локальна перемога. Але зі слів пана Бутусова, Безуглої та небайдужих бойових бійців і офіцерів, у керівництві ЗСУ процвітає брехня в доповідях і страх повідомляти неприємні новини начальникам.
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13.10.2024 09:45 Відповісти
Оте ''локаційно втрачено'' вже бісить. Туди можна що завгодно віднести. Пишіть вже краще ''пи****ю накрилися"!
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13.10.2024 09:58 Відповісти
Зараз орки запускають ці шахеди щоб кошмарити населення та ППО.
Видно що задають маршрут до повного закінчення палива.
Потім вони самі падають де попало.
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13.10.2024 10:20 Відповісти
РЭБ их ложит
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13.10.2024 10:27 Відповісти
Чаще всего, РЭБ им просто сбивает маршрут и они начинают наматывать круги, пытаясь получить сигнал со спутника... И потом их или сбивают или сами падают, без топлива.
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13.10.2024 10:37 Відповісти
РЭБ с каждым днем все лучше и лучше
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13.10.2024 10:26 Відповісти
Почитайте що таке РЕБ та не пишіть дурниці.
Якщо шахед не має зв'язку з оператором то ніяка реб йому не завадить.
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13.10.2024 10:32 Відповісти
так РЕБ блокує і супутникові сигнали для навігації,
РЕБ не може вплинути тільки на інерційні системи наведення балістичних ракет
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13.10.2024 12:32 Відповісти
В российской Якутии упал самолет Ан-3
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13.10.2024 10:30 Відповісти
 
 