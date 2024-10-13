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Під ранок на Київщині працювали сили ППО

Робота ППО на Київщині

Під ранок 13 жовтня 2024 року на Київщині під час ворожої дронової атаки працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йшлося у повідомленні близько 5.20 ранку.

Зазначимо, що напередодні ввечері теж на Київщині лунали вибухи та ОВА інформувала про роботу ППО.

Наразі в регіоні ще триває повітряна тривога. Про наслідки атаки "Шахедів" на Київщину інформації на цю хвилину немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині зафіксовано рух БпЛА. Працює ППО, - КМВА

Як повідомлялося, ввечері суботи, 12 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники "Шахед".

Автор: 

Київська область (4080) ППО (3257) Шахед (1125)


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Поки живе Х**ло, українців не перестануть вбивати.
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13.10.2024 08:08 Відповісти
Поки існує росія українці не перестануть вбивати росіян, бо росія була створена для знищення України та українців
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13.10.2024 09:47 Відповісти
 
 