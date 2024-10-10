На Київщині зафіксовано рух БпЛА. Працює ППО, - КМВА

В ніч на 10 жовтня в Київській області ППО працює по ворожих безпілотниках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в адміністрації.

Як повідомлялось, в ніч на 10 жовтня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Існує загроза для низки областей.

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