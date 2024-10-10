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На Київщині зафіксовано рух БпЛА. Працює ППО, - КМВА

На Київщині ППО працює по дронах

В ніч на 10 жовтня в Київській області ППО працює по ворожих безпілотниках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в адміністрації.

Як повідомлялось, в ніч на 10 жовтня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Існує загроза для низки областей.

Читайте: Вночі на Київщині чули вибухи, працювала ППО

Автор: 

Київська область (4080) ППО (3258) Шахед (1128)


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Надо херачить туда где их собирают.
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10.10.2024 02:37 Відповісти
якщо чесно, то "зафіксований рух" вже не є жодним рухом, а тільки нерухомістю...

мені трохи цікаво: цей сленг походить од "фіксувальників" чи вже від цензорів-ніт ?
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10.10.2024 03:31 Відповісти
 
 