На Київщині зафіксовано рух БпЛА. Працює ППО, - КМВА
В ніч на 10 жовтня в Київській області ППО працює по ворожих безпілотниках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в адміністрації.
Як повідомлялось, в ніч на 10 жовтня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Існує загроза для низки областей.
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мені трохи цікаво: цей сленг походить од "фіксувальників" чи вже від цензорів-ніт ?