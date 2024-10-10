РУС
На Киевщине фиксировалось движение БПЛА. Работала ПВО, - КГВА

На Київщині ППО працює по дронах

В ночь на 10 октября в Киевской области ПВО работала по вражеским беспилотникам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в администрации.

Как сообщалось, в ночь на 10 октября оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Была угроза для ряда областей.

Читайте также: Ночью в Киевской области слышали взрывы, работала ПВО

Киевская область (4296) ПВО (3044) Шахед (1408)
Надо херачить туда где их собирают.
10.10.2024 02:37 Ответить
якщо чесно, то "зафіксований рух" вже не є жодним рухом, а тільки нерухомістю...

мені трохи цікаво: цей сленг походить од "фіксувальників" чи вже від цензорів-ніт ?
10.10.2024 03:31 Ответить
 
 