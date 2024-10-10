На Киевщине фиксировалось движение БПЛА. Работала ПВО, - КГВА
В ночь на 10 октября в Киевской области ПВО работала по вражеским беспилотникам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в администрации.
Как сообщалось, в ночь на 10 октября оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Была угроза для ряда областей.
мені трохи цікаво: цей сленг походить од "фіксувальників" чи вже від цензорів-ніт ?