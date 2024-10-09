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Ночью в Киевской области слышали взрывы, работала ПВО

ппо на Київщині

В ночь на среду, 9 октября 2024 года, во время дроновой атаки врага на Киевщине были слышны взрывы. Работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечалось в сообщении в 3.18.

Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы.

О последствиях атаки "Шахедов" на регион информации пока нет.

Также читайте: В Киеве была тревога, на Киевщине работают силы ПВО (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Автор: 

Киевская область (4185) ПВО (2815) Шахед (1120)


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Кацапы выснажат ППО дронами
А потом нанесут ракетный удар
А представляете - в каком напряжении работает ППО!!!
Каждый день!!!!!!!
Дай им сил ,боже!!!
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09.10.2024 11:30 Ответить
 
 