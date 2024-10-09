Ночью в Киевской области слышали взрывы, работала ПВО
В ночь на среду, 9 октября 2024 года, во время дроновой атаки врага на Киевщине были слышны взрывы. Работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечалось в сообщении в 3.18.
Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы.
О последствиях атаки "Шахедов" на регион информации пока нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".
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А потом нанесут ракетный удар
А представляете - в каком напряжении работает ППО!!!
Каждый день!!!!!!!
Дай им сил ,боже!!!