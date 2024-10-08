В Киеве была тревога, на Киевщине работают силы ПВО (обновлено)

Утром 8 октября 2024 года в Киеве и на Киевщине была воздушная тревога. В столице объявлен отбой угрозы, на Киевщине тревога продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 8.12 актуальная карта тревог такова:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломки ракет упали в нескольких районах Киева, пробита крыша служебного микроавтобуса, повреждена кровля многоэтажки. (обновлено)

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.

По данным Воздушных сил, в Киевской области наблюдается активность БпЛА неопределенного типа.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - информирует Киевская ОГА.