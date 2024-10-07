Обломки ракет упали в нескольких районах Киева, пробита крыша служебного микроавтобуса, повреждена кровля многоэтажки. (обновлено)

Утром 7 октября 2024 года во время воздушной тревоги обломок вражеской ракеты упал в Соломенском районе столицы. Также падение обломков зафиксировано в Голосеевском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место", - отметил он.

"В результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, без жертв и разрушений. Информация уточняется", - отметили в свою очередь в КГГА.

"Также зафиксировано падение обломков и в Голосеевском районе столицы. Также предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется", - добавили в КГГА.

Обновленная информация

В 9.19 Кличко сообщил, что обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города.

"В частности: в Соломенском районе - в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском - вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском - в одном месте - на тротуар, в другом - обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места. Информация о пострадавших и пострадавших. нанесенный ущерб уточняется", - отметил Кличко.

Впоследствии в КГВА уточнили, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные – преимущественно на открытой территории. Предварительно – без пострадавших.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работают силы ПВО.