РУС
Новости
8 455 12

Обломки ракет упали в нескольких районах Киева, пробита крыша служебного микроавтобуса, повреждена кровля многоэтажки. (обновлено)

Пуск кинджала на Київ

Утром 7 октября 2024 года во время воздушной тревоги обломок вражеской ракеты упал в Соломенском районе столицы. Также падение обломков зафиксировано в Голосеевском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место", - отметил он.

"В результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, без жертв и разрушений. Информация уточняется", - отметили в свою очередь в КГГА.

"Также зафиксировано падение обломков и в Голосеевском районе столицы. Также предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется", - добавили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К: Враг запустил ракеты (обновлено)

Обновленная информация

В 9.19 Кличко сообщил, что обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города.

"В частности: в Соломенском районе - в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском - вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском - в одном месте - на тротуар, в другом - обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места. Информация о пострадавших и пострадавших. нанесенный ущерб уточняется", - отметил Кличко.

Впоследствии в КГВА уточнили, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные – преимущественно на открытой территории. Предварительно – без пострадавших.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работают силы ПВО.

Автор: 

ракеты (3691) воздушная тревога (834) Воздушные атаки на Киев (858)
Топ комментарии
+7
Коли було потрібно виготовляти ракети "Нептун" чи "Грім-2",Зеленський та його 4-6 "ефективних менеджерів займалися "Великим крадівництвом"та переставали стріляти!Питання: а кого тоді горе- лохи73 "надибали",бо чим і як давати відсіч?
07.10.2024 09:59 Ответить
+6
Це такий подарунок кацапів своєму сцарю на "дєнь варєнья ",а де український алаверди пуйлу?
07.10.2024 09:30 Ответить
+3
Авіаносці все ж таки швартуються у метро, тому не на дніпровській набережній а у львівській підземці, а так згоден, все вірно)
07.10.2024 09:53 Ответить
Ну , не те шоб "балувана ваша Галя ,"але в ЧМ плавають уже добу 7 носіїв калібрів ,а в нас вже чорт- ті скільки магури ржавіють.
07.10.2024 10:41 Ответить
Коли було потрібно виготовляти ракети "Нептун" чи "Грім-2",Зеленський та його 4-6 "ефективних менеджерів займалися "Великим крадівництвом"та переставали стріляти!Питання: а кого тоді горе- лохи73 "надибали",бо чим і як давати відсіч?
07.10.2024 09:59 Ответить
щоб він сдох найскоріше
07.10.2024 10:00 Ответить
не тому одному з мінівенів кришу пробило, які по 4 млн. закуповувать збираються? бо тоді вже зараз потрібно "Срочно!"на ще один фінансування виділять, замість сьогодні "втраченого" ))
07.10.2024 10:20 Ответить
Где-то в полдевятого...
Когда бахает подряд - єто несколько зенитных ракет по цели.
07.10.2024 10:23 Ответить
поряд или подряд ?
07.10.2024 10:28 Ответить
подряд во времени
07.10.2024 10:32 Ответить
поряд - рядом
07.10.2024 11:23 Ответить
похоже все кинжалы сбиты , не удался день рождения )(уйла
07.10.2024 10:27 Ответить
 
 