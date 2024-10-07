УКР
Новини
8 455 12

Уламки ракет впали у кількох районах Києва, пробито дах службового мікроавтобуса, пошкоджено покрівлю багатоповерхівки (оновлено)

Пуск кинджала на Київ

Зранку 7 жовтня 2024 року під час повітряної тривоги уламки ворожих ракет впали у кількох районах Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце", - зазначив він.

"Внаслідок ракетної атаки в Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - зазначили своєю чергою у КМВА.

"Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - додали у КМВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К: Ворог запустив ракети

Оновлена інформація

О 9.19 Кличко повідомив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста.

"Зокрема: в Соломʼянському районі - в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському - поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому - уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється", - зазначив Кличко.

Згодом у КМВА уточнили, що в Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта - переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працюють сили ППО.

Автор: 

ракети (4146) повітряна тривога (964) Повітряні атаки на Київ (915)
Топ коментарі
+7
Коли було потрібно виготовляти ракети "Нептун" чи "Грім-2",Зеленський та його 4-6 "ефективних менеджерів займалися "Великим крадівництвом"та переставали стріляти!Питання: а кого тоді горе- лохи73 "надибали",бо чим і як давати відсіч?
07.10.2024 09:59 Відповісти
+6
+3
Авіаносці все ж таки швартуються у метро, тому не на дніпровській набережній а у львівській підземці, а так згоден, все вірно)
07.10.2024 09:53 Відповісти
Авіаносці все ж таки швартуються у метро, тому не на дніпровській набережній а у львівській підземці, а так згоден, все вірно)
07.10.2024 09:53 Відповісти
Ну , не те шоб "балувана ваша Галя ,"але в ЧМ плавають уже добу 7 носіїв калібрів ,а в нас вже чорт- ті скільки магури ржавіють.
07.10.2024 10:41 Відповісти
щоб він сдох найскоріше
07.10.2024 10:00 Відповісти
не тому одному з мінівенів кришу пробило, які по 4 млн. закуповувать збираються? бо тоді вже зараз потрібно "Срочно!"на ще один фінансування виділять, замість сьогодні "втраченого" ))
07.10.2024 10:20 Відповісти
Где-то в полдевятого...
Когда бахает подряд - єто несколько зенитных ракет по цели.
07.10.2024 10:23 Відповісти
поряд или подряд ?
07.10.2024 10:28 Відповісти
подряд во времени
07.10.2024 10:32 Відповісти
поряд - рядом
07.10.2024 11:23 Відповісти
похоже все кинжалы сбиты , не удался день рождения )(уйла
07.10.2024 10:27 Відповісти
 
 