Уламки ракет впали у кількох районах Києва, пробито дах службового мікроавтобуса, пошкоджено покрівлю багатоповерхівки (оновлено)

Зранку 7 жовтня 2024 року під час повітряної тривоги уламки ворожих ракет впали у кількох районах Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце", - зазначив він.

"Внаслідок ракетної атаки в Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - зазначили своєю чергою у КМВА.

"Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - додали у КМВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К: Ворог запустив ракети

Оновлена інформація

О 9.19 Кличко повідомив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста.

"Зокрема: в Соломʼянському районі - в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському - поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому - уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється", - зазначив Кличко.

Згодом у КМВА уточнили, що в Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта - переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працюють сили ППО.