УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4913 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 595 3

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К: Ворог запускав ракети (оновлено)

Тривога 7 жотвня через зліт літака МіГ-31К

По всій території України зранку 7 жовтня оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів. У містах повідомляють про вибухи. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)  

Повітряна тривога

Оновлено

Станом на 9:00 відбій загрози. Тривога тривала 30 хвилин. 

Автор: 

Повітряні сили (2955) повітряна тривога (964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нечисть бісится
показати весь коментар
07.10.2024 08:40 Відповісти
Главное как говорят западные либерасты низзя бить по Сосии ато будит ыскалацыя
показати весь коментар
07.10.2024 08:44 Відповісти
у ***** днюха, то космічні війська вітають свого підора
показати весь коментар
07.10.2024 10:12 Відповісти
 
 