По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К: Ворог запускав ракети (оновлено)
По всій території України зранку 7 жовтня оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повідомляється, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів. У містах повідомляють про вибухи.
Оновлено
Станом на 9:00 відбій загрози. Тривога тривала 30 хвилин.
