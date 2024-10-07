УКР
9 847 20

Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 6 жовтня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Загроза ворожих ударних БпЛА існує для Сумської та Харківської областей.

Згодом ПС ЗСУ повідомили про небезпеку безпілотників для Полтавської області.

Станом на 21:29 загроза застосування ударних ворожих БпЛА існує також для Чернігівської області.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА:

  • Декілька груп ударних БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний;
  • ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
  • БпЛА на Полтавщині, курс південний (Кременчук).

Оновлення станом на 22:50:

  • Декілька груп БпЛА з Курської області прямують через Сумщину на Полтавщину;
  • БпЛА з Харківської області прямують на південь та заходять у Дніпропетровську область;
  • БпЛА на Полтавщині (Оржиця) заходять на Черкащину західним курсом;
  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (на півночі);
  • БпЛА з Сумщини наближається до межі з Чернігівською областю.

Оновлення станом на 23:19:

  • Житомирська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА;
  • БпЛА наближається до Києва з заходу;
  • БпЛА наближається з до Дніпра з північного-сходу.

Оновлення станом на 00:08 7 жовтня: зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

О 01:00 оголошена загроза для Кіровоградської області.

Оновлення станом на 01:51 7 жовтня:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Київщину;
  • БпЛА на заході та центрі Сумщини, курс на захід та південь;
  • БпЛА на півночі, центрі та північному-сході, курс західний;
  • БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний;
  • Декілька груп БпЛА в районі Павлограду, рухаються північною частиною Дніпропетровщини та наближаються до Кіровоградської області, курс західний;
  • БпЛА в районі Кременчука (північ);
  • БпЛА район Мала Виска (кіровоградщина) курсом на захід.

Відбій загрози для Житомирської області.

Автор: 

+12
Жодної ночі що б ворог не атакував шахедами ,а де відповідь як по кацапстану так і по лднр ?
06.10.2024 21:26 Відповісти
+8
Про наколоті апельсини забув.
06.10.2024 22:28 Відповісти
+7
Де обстріли Криму ракетами, які надали Західні країни? Захід не обмежує бити по Криму, з якого йде 80% обстрілів України. Ті хто забороняє бити по Криму не є часом ворогом України?
06.10.2024 23:21 Відповісти
Жодної ночі що б ворог не атакував шахедами ,а де відповідь як по кацапстану так і по лднр ?
06.10.2024 21:26 Відповісти
Та теж запускаємо. Кожного чи майже кожного ранку в новинах пишуть.
06.10.2024 21:31 Відповісти
Треба хот половину запускати по окупованих територіях,що мало б свій ефект і заплутало б окупантів: вони б вже збивали і свої також.
06.10.2024 21:34 Відповісти
В них Шахеди, а що в нас?
06.10.2024 21:42 Відповісти
Про наколоті апельсини забув.
06.10.2024 22:28 Відповісти
06.10.2024 23:32 Відповісти
Такого палива я давно не бачив.
07.10.2024 01:32 Відповісти
Назв не пам'ятаю. Але спалені ворожі НПЗ та аеродроми збрехати не дадуть.
07.10.2024 10:28 Відповісти
"Шахеди" кожен день
06.10.2024 21:54 Відповісти
Як і кожної ночі - на Київ, і звісно прямо над столицею літатиме, як у себе дома .

Дивує інша - яка ціль у росіян? Це типу щахедами виманюють, де стоїть основне ППО?
06.10.2024 23:17 Відповісти
Плюс морально-психологічний тиск на людей
06.10.2024 23:25 Відповісти
07.10, тобто завтра, ДР пуйла..в нас буде "весела" ніч. Будуть мокши @опи рвати, щоб нам насипати шахедноракетного свого гівна..
06.10.2024 23:47 Відповісти
Де обстріли Криму ракетами, які надали Західні країни? Захід не обмежує бити по Криму, з якого йде 80% обстрілів України. Ті хто забороняє бити по Криму не є часом ворогом України?
06.10.2024 23:21 Відповісти
дабл гівнюк у своєму репертуарі та знайшов ще 5-ох гуанітосів-зебілів як і воно.
07.10.2024 02:13 Відповісти
Під Києвом вже працює ППО,чути вибухи....
06.10.2024 23:30 Відповісти
Щось останнім часом не чути про удари по Рашці,навіть БПЛА...Я вже й не говорю про міфічні Сапсани,і ще більш міфічні Паляниці....
06.10.2024 23:32 Відповісти
Схоже, що Іран провів підземне випробування ядерного заряду.
Так, за повідомленням з Мережі :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".

07.10.2024 00:34 Відповісти
 
 