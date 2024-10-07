Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 6 жовтня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні.
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Загроза ворожих ударних БпЛА існує для Сумської та Харківської областей.
Згодом ПС ЗСУ повідомили про небезпеку безпілотників для Полтавської області.
Станом на 21:29 загроза застосування ударних ворожих БпЛА існує також для Чернігівської області.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА:
- Декілька груп ударних БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний;
- ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
- БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
- БпЛА на Полтавщині, курс південний (Кременчук).
Оновлення станом на 22:50:
- Декілька груп БпЛА з Курської області прямують через Сумщину на Полтавщину;
- БпЛА з Харківської області прямують на південь та заходять у Дніпропетровську область;
- БпЛА на Полтавщині (Оржиця) заходять на Черкащину західним курсом;
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину (на півночі);
- БпЛА з Сумщини наближається до межі з Чернігівською областю.
Оновлення станом на 23:19:
- Житомирська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА;
- БпЛА наближається до Києва з заходу;
- БпЛА наближається з до Дніпра з північного-сходу.
Оновлення станом на 00:08 7 жовтня: зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
О 01:00 оголошена загроза для Кіровоградської області.
Оновлення станом на 01:51 7 жовтня:
- БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Київщину;
- БпЛА на заході та центрі Сумщини, курс на захід та південь;
- БпЛА на півночі, центрі та північному-сході, курс західний;
- БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний;
- Декілька груп БпЛА в районі Павлограду, рухаються північною частиною Дніпропетровщини та наближаються до Кіровоградської області, курс західний;
- БпЛА в районі Кременчука (північ);
- БпЛА район Мала Виска (кіровоградщина) курсом на захід.
Відбій загрози для Житомирської області.
Дивує інша - яка ціль у росіян? Це типу щахедами виманюють, де стоїть основне ППО?
Так, за повідомленням з Мережі :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".