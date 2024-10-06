Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 6 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине.
Об этом пишут Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Угроза вражеских ударных БпЛА существует для Сумской и Харьковской областей.
Впоследствии ВС ВСУ сообщили об опасности беспилотников для Полтавской области.
По состоянию на 21:29, угроза применения ударных вражеских БпЛА существует также для Черниговской области.
Обновление по движению ударных БпЛА:
- Несколько групп ударных БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный;
- ударные БпЛА на западе Сумской области курсом на Черниговщину;
- БПЛА на Черниговщине, курс западный;
- БпЛА в Полтавской области, курс южный (Кременчуг).
Обновление по состоянию на 22:50:
- Несколько групп БПЛА из Курской области следуют через Сумщину на Полтавщину;
- БПЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;
- БПЛА в Полтавской области (Оржица) заходят на Черкасчину западным курсом;
- БПЛА из Черниговщины на Киевщину (на севере);
- БПЛА из Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.
Обновление по состоянию на 23:19:
- Житомирская область угроза применения ударных вражеских БПЛА;
- БПЛА приближается к Киеву с запада;
- БпЛА приближается к Днепру с северо-востока.
Топ комментарии
+12 володимир омельянов
показать весь комментарий06.10.2024 21:26 Ответить Ссылка
+8 Victor Victor #437828
показать весь комментарий06.10.2024 22:28 Ответить Ссылка
+7 время
показать весь комментарий06.10.2024 23:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивує інша - яка ціль у росіян? Це типу щахедами виманюють, де стоїть основне ППО?
Так, за повідомленням з Мережі :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".