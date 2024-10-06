РУС
Новости
9 847 20

Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 6 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине.

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Угроза вражеских ударных БпЛА существует для Сумской и Харьковской областей.

Впоследствии ВС ВСУ сообщили об опасности беспилотников для Полтавской области.

По состоянию на 21:29, угроза применения ударных вражеских БпЛА существует также для Черниговской области.

Читайте: Сбито 2 ракеты и 56 из 87 ударных БПЛА, 25 беспилотников - локально потеряно, - Воздушные силы

Обновление по движению ударных БпЛА:

  • Несколько групп ударных БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный;
  • ударные БпЛА на западе Сумской области курсом на Черниговщину;
  • БПЛА на Черниговщине, курс западный;
  • БпЛА в Полтавской области, курс южный (Кременчуг).

Обновление по состоянию на 22:50:

  • Несколько групп БПЛА из Курской области следуют через Сумщину на Полтавщину;
  • БПЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;
  • БПЛА в Полтавской области (Оржица) заходят на Черкасчину западным курсом;
  • БПЛА из Черниговщины на Киевщину (на севере);
  • БПЛА из Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.

Обновление по состоянию на 23:19:

  • Житомирская область угроза применения ударных вражеских БПЛА;
  • БПЛА приближается к Киеву с запада;
  • БпЛА приближается к Днепру с северо-востока.

Воздушные силы (2614) воздушная тревога (834) Шахед (1400)
+12
Жодної ночі що б ворог не атакував шахедами ,а де відповідь як по кацапстану так і по лднр ?
06.10.2024 21:26 Ответить
+8
Про наколоті апельсини забув.
06.10.2024 22:28 Ответить
+7
Де обстріли Криму ракетами, які надали Західні країни? Захід не обмежує бити по Криму, з якого йде 80% обстрілів України. Ті хто забороняє бити по Криму не є часом ворогом України?
06.10.2024 23:21 Ответить
Та теж запускаємо. Кожного чи майже кожного ранку в новинах пишуть.
06.10.2024 21:31 Ответить
Треба хот половину запускати по окупованих територіях,що мало б свій ефект і заплутало б окупантів: вони б вже збивали і свої також.
06.10.2024 21:34 Ответить
В них Шахеди, а що в нас?
06.10.2024 21:42 Ответить
06.10.2024 23:32 Ответить
Такого палива я давно не бачив.
07.10.2024 01:32 Ответить
Назв не пам'ятаю. Але спалені ворожі НПЗ та аеродроми збрехати не дадуть.
07.10.2024 10:28 Ответить
"Шахеди" кожен день
06.10.2024 21:54 Ответить
Як і кожної ночі - на Київ, і звісно прямо над столицею літатиме, як у себе дома .

Дивує інша - яка ціль у росіян? Це типу щахедами виманюють, де стоїть основне ППО?
06.10.2024 23:17 Ответить
Плюс морально-психологічний тиск на людей
06.10.2024 23:25 Ответить
07.10, тобто завтра, ДР пуйла..в нас буде "весела" ніч. Будуть мокши @опи рвати, щоб нам насипати шахедноракетного свого гівна..
06.10.2024 23:47 Ответить
дабл гівнюк у своєму репертуарі та знайшов ще 5-ох гуанітосів-зебілів як і воно.
07.10.2024 02:13 Ответить
Під Києвом вже працює ППО,чути вибухи....
06.10.2024 23:30 Ответить
Щось останнім часом не чути про удари по Рашці,навіть БПЛА...Я вже й не говорю про міфічні Сапсани,і ще більш міфічні Паляниці....
06.10.2024 23:32 Ответить
Схоже, що Іран провів підземне випробування ядерного заряду.
Так, за повідомленням з Мережі :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".

07.10.2024 00:34 Ответить
 
 