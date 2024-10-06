Сбиты 2 ракеты и 56 из 87 ударных БПЛА, 25 беспилотников - локационно потеряно, - Воздушные силы

В ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:

2 баллистические ракеты Искандер-М;

1 крылатую ракету Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

87 БпЛА типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Украину "Шахедами" с разных направлений, - Воздушные силы (дополнено)

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



"В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.



Сообщается также, что 25 беспилотников (по состоянию на 09:00) локально потеряно в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью российские дроны атаковали Киев волнами с разных направлений, трижды раздавалась воздушная тревога, силы ПВО сбили все БпЛА

Кроме того, 4 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины.