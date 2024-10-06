Сбиты 2 ракеты и 56 из 87 ударных БПЛА, 25 беспилотников - локационно потеряно, - Воздушные силы
В ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М;
- 1 крылатую ракету Искандер-К;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 87 БпЛА типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).
Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что 25 беспилотников (по состоянию на 09:00) локально потеряно в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
Кроме того, 4 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дві ракети збито а ще дві???
вони ж кудась прилетіли, навіть якщо не по цілі.
чи розчинились в повітрі???
Боже, 3 роки відвертої війни, а ви поводитесь все ще як вередливі діти - дай, дай, покажи, кАнфєту хАчу!
Не хочете включити соображалку, то подивіться "єдиний мудозвон".
А, по самому Курску ни одного удара не сделано.
Видно, в лице дЕрмака Курск имеет надежную "КРЫШУ".