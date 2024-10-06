РУС
2 539 16

Сбиты 2 ракеты и 56 из 87 ударных БПЛА, 25 беспилотников - локационно потеряно, - Воздушные силы

Робота ППО в ніч на 6 жовтня

В ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 87 БпЛА типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что 25 беспилотников (по состоянию на 09:00) локально потеряно в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Кроме того, 4 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

ПВО (3031) Воздушные силы (2611) Шахед (1393)
Топ комментарии
+5
В той же час 6 мільйонів доларів було локаційно втрачено в Хмельницькому
06.10.2024 10:11 Ответить
+4
І що ж тут не ясно для пана? "Локаційно втрачено" це вже стандартна фраза про роботу РЄБів, а про ті ракети - може ще й фотки виложити для пана куди і як вони влучили?
Боже, 3 роки відвертої війни, а ви поводитесь все ще як вередливі діти - дай, дай, покажи, кАнфєту хАчу!
Не хочете включити соображалку, то подивіться "єдиний мудозвон".
06.10.2024 10:53 Ответить
+3
Локаційно втрачені це синонім прильота
06.10.2024 10:52 Ответить
Кацапи використали туманну і дощову погоду щоб задіяти ледь не максимальну кількість шахедів. При такій видимості дуже падає ефективнність МВГ.
06.10.2024 10:10 Ответить
В той же час 6 мільйонів доларів було локаційно втрачено в Хмельницькому
06.10.2024 10:11 Ответить
Там набагато більше, чим 6 мілонів доларів налом. Там ще були валютні рахунки на два з половиною мільони євро, плюс купа квартир, нерухомості за кордоном, купа бізнесів, прикраси, коштовності, кілька десятків земельних ділянок, купа дорогих іномарок, тощо. Плюс у близьких родичів стільки ж.
06.10.2024 11:47 Ответить
локаційно втрачені нами чи орками???
дві ракети збито а ще дві???
вони ж кудась прилетіли, навіть якщо не по цілі.
чи розчинились в повітрі???
06.10.2024 10:26 Ответить
Ось оте ''локаційно втрачено'' широкий простір для маніпулювання, тому що туди можна що завгодно впихнути.
06.10.2024 10:52 Ответить
Локаційно втрачені це синонім прильота
06.10.2024 10:52 Ответить
І що ж тут не ясно для пана? "Локаційно втрачено" це вже стандартна фраза про роботу РЄБів, а про ті ракети - може ще й фотки виложити для пана куди і як вони влучили?
Боже, 3 роки відвертої війни, а ви поводитесь все ще як вередливі діти - дай, дай, покажи, кАнфєту хАчу!
Не хочете включити соображалку, то подивіться "єдиний мудозвон".
06.10.2024 10:53 Ответить
"Локаційно втрачені" - це до румин або до Бульбафюрера у гості полетіли.
06.10.2024 10:59 Ответить
Та ні.... Це у нас такий "гострозаточений" виплив... Він про голову МСЕК пише, яку накрили з мішком грошей... Так там нічого не "втрачено" Гроші підуть у державний бюджет. А липових "інвалідів" відправлять служить Хто ж уже "чкурнув за бугор" - повернеться після війни і "сяде" за дачу хабаря та ухилення від мобілізації шляхом шахрайства та підробки документів....
06.10.2024 11:45 Ответить
Не мели дурниць...
06.10.2024 13:16 Ответить
06.10.2024 13:34 Ответить
06.10.2024 13:38 Ответить
06.10.2024 13:53 Ответить
Росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси ракетою "Іскандер-М": пошкоджено суховантажне судно (оновлено) Джерело:
06.10.2024 14:12 Ответить
А, зачем ЗЕ-Наполеон послал войска на Курск, если оттуда по нам пуляют дронами???
А, по самому Курску ни одного удара не сделано.
Видно, в лице дЕрмака Курск имеет надежную "КРЫШУ".
06.10.2024 10:56 Ответить
Оце "локаційно втрачено" дуже схоже на той білоруський літак, який літав по Київській області не порушуючи повітряний простір України...
06.10.2024 12:43 Ответить
 
 