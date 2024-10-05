Россияне атаковали Украину "Шахедами" с разных направлений, - Воздушные силы (дополнено)

В субботу вечером с северного направления зафиксировано движение российских ударных беспилотников.

В 20:34 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА на Сумщине.

Впоследствии стало известно, что ударные БПЛА находятся на границе Сумской и Черниговской областей и движутся западным курсом.

В 20:54 Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА:

БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.

БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА на Харьковщине, курс южный.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА", - сообщили ВС в 21:30.

Через 7 минут Воздушные силы сообщили о:

БПЛА из Херсона, курсом на Николаевщину;

БПЛА по Харьковщине, курсом на Днепропетровщину;

БПЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный;

БПЛА южнее Чернигова, курс западный;

БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.

В 22:07 Воздушные силы сообщили о движении "шахедов":

БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА на севере Киевщины, курс западный.

БПЛА в Сумской области, курс юго-западный.

БПЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в западной и южной частях Харьковщины, курс южный.

БПЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северо-западный.

БПЛА в западной и восточной частях Днепропетровщины.

В 22:17 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.

Также сообщается о вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины (Измаил).

В 23:02 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Одессы с северо-западного направления.

В 23:15 ВС сообщили о:

БПЛА в направлении Одессы с севера.

БПЛА в южной части Одесщины, курс северный.

БПЛА на Харькове.

БПЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.

БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.

БПЛА на границе Сумской и Черниговской, курс западный.

БПЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.

БПЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.

В 00:20 6 октября Воздушные силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

БПЛА на границе Одесщины и Николаевщины, курс северный.

БпЛА из Херсонщины на Николаевщину.

БПЛА в северной части Николаевщины, курс северный.

БПЛА в центральной и южной частях Черкащины, курс западный.

БПЛА в северной и южной частях Житомирщины, курс западный.

БПЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

БПЛА в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в центральной части Сумщины, курс западный.

БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в северной и южной частях Харьковщины, курс западный.

В 01:11 Воздушные силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА на Сумщине, курс западный.

БпЛА в центральной части Черкащины, курс западный.

БПЛА в центральной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс южный.

БпЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс северо-западный.

БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс северный.

БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 2:09 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

БпЛА южнее Киева, постоянно меняют курс.

БПЛА на границе Киевщины и Полтавщины, курс западный.

БпЛА в южной части Виннитчины, курс западный.

БпЛА в западной части Черкащины, курс западный.

БПЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА западнее Кременчуга, курс западный.

БпЛА южнее Полтавы, постоянно меняет курс.

БПЛА на юге Сумщины, курс южный.

БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 2:53 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

БпЛА в направлении Киева с южного направления.

БпЛА на Полтавщине, курсом Миргород.

БПЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.

БПЛА в южной и западной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в восточной части Киевщины, курс восточный.

БпЛА в западной и центральной частях Кировоградщины, курс северо-западный.

БпЛА в северной части Черкащины, курс северный.

В 3:47 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

БпЛА в восточной части Виннитчины, курс западный.

БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА в юго-восточной части Киевщины, курс юго-восточный.

БПЛА в восточной части Сумщины, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Черкасщины, курс северо-восточный.

В 5:05 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.

БПЛА на севере Киевщины, курс восточный.

БПЛА восточнее Борисполя, курс западный.

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

БпЛА южнее Чернигова, курсом на север.

В 7:25 Воздушные силы сообщили:

Относительно ударных БпЛА:

БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей.

БПЛА на юге Черниговской области.

БПЛА на севере Полтавской области.

БПЛА на востоке Сумской области.

В 8:20 Воздушные силы сообщили:

Относительно ударных БпЛА: