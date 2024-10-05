РУС
Россияне атаковали Украину "Шахедами" с разных направлений, - Воздушные силы (дополнено)

Шахед

В субботу вечером с северного направления зафиксировано движение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В 20:34 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА на Сумщине.

Впоследствии стало известно, что ударные БПЛА находятся на границе Сумской и Черниговской областей и движутся западным курсом.

В 20:54 Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА:

  • БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.
  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА на Харьковщине, курс южный.

Повітряні сили про рух Шахедів

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА", - сообщили ВС в 21:30.

Через 7 минут Воздушные силы сообщили о:

  • БПЛА из Херсона, курсом на Николаевщину;
  • БПЛА по Харьковщине, курсом на Днепропетровщину;
  • БПЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный;
  • БПЛА южнее Чернигова, курс западный;
  • БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.

В 22:07 Воздушные силы сообщили о движении "шахедов":

  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
  • БПЛА в Сумской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной и южной частях Харьковщины, курс южный.
  • БПЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северо-западный.
  • БПЛА в западной и восточной частях Днепропетровщины.

В 22:17 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.

Также сообщается о вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины (Измаил).

В 23:02 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Одессы с северо-западного направления.

В 23:15 ВС сообщили о:

  • БПЛА в направлении Одессы с севера.
  • БПЛА в южной части Одесщины, курс северный.
  • БПЛА на Харькове.
  • БПЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.
  • БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.
  • БПЛА на границе Сумской и Черниговской, курс западный.
  • БПЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.
  • БПЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
  • БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.

В 00:20 6 октября Воздушные силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА на границе Одесщины и Николаевщины, курс северный.
  • БпЛА из Херсонщины на Николаевщину.
  • БПЛА в северной части Николаевщины, курс северный.
  • БПЛА в центральной и южной частях Черкащины, курс западный.
  • БПЛА в северной и южной частях Житомирщины, курс западный.
  • БПЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
  • БПЛА в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс западный.
  • БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной и южной частях Харьковщины, курс западный.

Повітряні сили про атаку Шахедів

В 01:11 Воздушные силы сообщили

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА на Сумщине, курс западный.
  • БпЛА в центральной части Черкащины, курс западный.
  • БПЛА в центральной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс южный.
  • БпЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс северный.
  • БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

Повітряні сили про атаку Шахедів

В 2:09 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА южнее Киева, постоянно меняют курс.
  • БПЛА на границе Киевщины и Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в южной части Виннитчины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Черкащины, курс западный.
  • БПЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА западнее Кременчуга, курс западный.
  • БпЛА южнее Полтавы, постоянно меняет курс.
  • БПЛА на юге Сумщины, курс южный.
  • БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 2:53 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в направлении Киева с южного направления.
  • БпЛА на Полтавщине, курсом Миргород.
  • БПЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.
  • БПЛА в южной и западной частях Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в восточной части Киевщины, курс восточный.
  • БпЛА в западной и центральной частях Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БпЛА в северной части Черкащины, курс северный.

В 3:47 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в восточной части Виннитчины, курс западный.
  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в юго-восточной части Киевщины, курс юго-восточный.
  • БПЛА в восточной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной части Черкасщины, курс северо-восточный.

В 5:05 Воздушные Силы сообщили:

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
  • БПЛА на севере Киевщины, курс восточный.
  • БПЛА восточнее Борисполя, курс западный.
  • БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
  • БпЛА южнее Чернигова, курсом на север.

В 7:25 Воздушные силы сообщили:

Относительно ударных БпЛА:

  • БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей.
  • БПЛА на юге Черниговской области.
  • БПЛА на севере Полтавской области.
  • БПЛА на востоке Сумской области.

В 8:20 Воздушные силы сообщили:

Относительно ударных БпЛА:

  • БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
  • БПЛА на севере Киевщины, курс северный.

Воздушные силы (2608) воздушная тревога (834) Шахед (1389)
+10
Коли ці ******** кацапи встигають ці шахеди збирати? Невже наша розвідка не знає де їх збирають? Чому наші безпілотники туди не летять? Поки не на часі?
05.10.2024 21:36 Ответить
+9
Які росіяни? Коли вже почнете правильно писати кацапи!
05.10.2024 23:46 Ответить
+7
та ніхто там на кремль не полізе. не будь наївним. упороті в воєнкомати швидше побіжать, бо "хохлів" ненавидять більше, ніж сцаря свого. а не упороті будуть і далі сидіти нижче трави і тихіше води, щоб до них в гості чекісти не прийшли... ось така там сьогодні реальність. і не тільки сьогодні.
06.10.2024 01:46 Ответить
а ми нічого не атакуємо . миж не такі як вони
05.10.2024 21:11 Ответить
Ми точно не такі.Але завтра на московії знову якийсь склад бк чи нпз згорить.
05.10.2024 23:44 Ответить
Aле 15 мільйонів моцкалів спокійно сплять і не чують сирен. Якби чули виття щоночі то вже лізли б на кремль.
06.10.2024 00:48 Ответить
та ніхто там на кремль не полізе. не будь наївним. упороті в воєнкомати швидше побіжать, бо "хохлів" ненавидять більше, ніж сцаря свого. а не упороті будуть і далі сидіти нижче трави і тихіше води, щоб до них в гості чекісти не прийшли... ось така там сьогодні реальність. і не тільки сьогодні.
06.10.2024 01:46 Ответить
Ситий моцкаль з зарплатнею 2-3к баксів ніколи не піде у військомат. А от 2-3 млн мігрантів у моцквабаді залюбки кремль штурмануть як крокус-хол
06.10.2024 01:49 Ответить
ти мозок включай хоть іноді... ситий моцкаль нинчє на парашії дуже велика рідкість. та навіть і серед ситих мацкалів є упороті, які точно підуть не на кремль, а мачіть "хахлов".. більше того, там ще є десятки мільйонів не ситих мацкалів, які зараз ідуть не на кремль, а на контракт. і вони самі просять, щоб ЗСУ ****** по рубльовці чи навіть по кремлю, бо ху йло погано воює, а от пригожин якби був на місці ху йла, то той воював би з "хахлами" краще. ось чого вони там насправді у своїй більшості хочуть. хотіли би вони насправді піти на кремль, то вже давно це зробили би. навіть раніше би за пригожина. от тільки пригожин пішов на кремль не тому що він проти війни був, а тому що вважав, що шойгу з герасимовим хєрово воюють і треба їх прибрати, щоб воювати з "хахлами" краще.. а мігрантів. то тим упоротим навіть на руку це буде. бо будуть мати черговий привід ловити тих хачів і відрізати їм вуха. а те що там ті таджики вирізали якусь сотню-другу тих ситих моцкалів, то тим упоротим взагалі покуй на них. бо вони реально рахують раз війна, то нєкуй по крокусам ходити, а варто на "сво" гроші донатити. і там донатять. і докуя донатять. тож не врато думати, що там тільки одне ху йло і його кремлівська кліка винні у війні. зовсім ні. там ту війну підтримує більша половина насілєнія того ******** лепрозорію...
06.10.2024 02:08 Ответить
Ще при Єльцині був у Москві (у відрядженні) І бачив там мітинг. А на ньому плакати: "Ельцин! Заставь хахлов на нас работать!!!" Ще питання є?
06.10.2024 05:06 Ответить
та звісно, що питань немає.
06.10.2024 07:28 Ответить
Ну в регулярності атак і кількості дронів ми програємо росіянам на порядок. Знищити 2 склади і кілька нпз на місяць...кхм, росія такого навіть не помічає, як і фронт
показать весь комментарий
на росію у ніч теж вилітають порядка сотні дронів.
показать весь комментарий
дурнику в них тіх складів та нафтобаз більше чім в нас людей в країні. повинні горіти міста кацапські разом з кацапїдами а не якісь каністри з бензином та ящики з гранатами
показать весь комментарий
Вроде шахед прожжужал на алексеевке в Харькове, или какой то мудак с прожженым глушителем
показать весь комментарий
https://t.me/tlknewsua TLk News

Один летит над Алексевкой отходим от окон ⚠️⚠️⚠️

https://t.me/tlknewsua/27374 21:10
05.10.2024 21:24 Ответить
Пролетел уже, я не слышал их звук, в этом году вернулся из Полтавы
показать весь комментарий
Судя по информации с мониторинговых каналов, шахедов сегодня будет очень много, 100+...
показать весь комментарий
Коли ці ******** кацапи встигають ці шахеди збирати? Невже наша розвідка не знає де їх збирають? Чому наші безпілотники туди не летять? Поки не на часі?
показать весь комментарий
Там сборочные цеха работают наверное круглосуточно, ресурсов у них достаточно. Один из таких в Елабуге, Татарстан. А на счет ударов... Ну раз нанесли, но толку от этого мало, больше медийный шум.
показать весь комментарий
Ну якщо по нас випустили близько 12 000 ракет і Україна не капітулювала, то як ви гадаєте: скільки приблизно треба увалити по раші ракет та Шахедів? Як би було все так просто...
показать весь комментарий
Десяток по ямальському хресту - головному газовузлу
показать весь комментарий
виробництво працює у три зміни, бо зарплатня, як для єлабугщини - вище середньої, і навіть вище, ніж у різноробочого на "ТАНЕКО". Де їх збирають - відомо. Безпілотником туди летіти далеко - 1200 км від кордону Харківщини. При такій дальності тихохідним гучним дронам долетіти туди складно. І навіть якщо з десяти дронів одному-двом вдасться долетіти до Пєнзенської чи Ульяновської області, то до Казані ім долетіти точно не дадуть, не кажучі вже про Єлабугу. Крім того, для ураження виробництва бойовою частиною вагою до ста кілограмів треба попасти у критичну частину цього виробництва з максимальним відхиленням до двадцяти метрів. Таку точність інерційна система наведення забезпечити не може, а GPS в районі "Алабуга Політех" не працює. Тобто на дроні треба встановлювати DSMAC, що зразу збільшує ціну дрона майже до рівня високотехнологічної КР. Своєї якісної DSMAC ми поки що не маємо, вона ще початковій стадії напрацювання. З огляду на те, що ми не маємо свого військового супутника, який здатен робити фото з високою роздільчою спроможністю, то на свою DSMAC у нас піде багато років. Тому така ціль не для такої зброї, а не тому, що не на часі, або єрмак не дозволяє запускати дрони.
05.10.2024 23:10 Ответить
Якби ви хоч трохи читалиновин, а непросто строчили аби шо, то були б вкурсі що всі все знають. Просто виробництво розташовано далеко і знищити його наявними засобами складно (чи взагалі неможливо). Треба працювати (над створенням власних далекобійних ракет), а не строчити зрадницькі пости в інтернетіках.
показать весь комментарий
Forwarded from https://t.me/rdsprostir/4446 RDS-prostir

https://t.me/rdsprostir Що до нетипового звуку роботи двигуна шахеда.

Була інформація про те, що ці …….. пробують конструктивно змінити шахед. А саме перенести систему вихлопа на верх. Можливо щось у них вийшло і тому такий нетиповий і тихіший звук роботи двигуна.
показать весь комментарий
Зе патріоти збивають шехеди ржачем
показать весь комментарий
👍🤝😠
показать весь комментарий
Харе ******. У меня уже четвёртую ночь подряд самолёты над головой за шахедами гоняются. ( Одесская об. ) И не хило так сбивают судя по найденным обломкам в разных местах моего района.
показать весь комментарий
а шо там у *** у районі, що вои там шаряться? вони ж так просто не літатимуть з повтором.
показать весь комментарий
Які росіяни? Коли вже почнете правильно писати кацапи!
показать весь комментарий
Московити
показать весь комментарий
Кацапомовні.
показать весь комментарий
русскохромосомні
показать весь комментарий
лапті
показать весь комментарий
У моєму містечку тривогами серйозно переймались хіба з пару тижнів. Від того часу й досі усім погуй. Навіть мої коти від того часу не прокидаються.
показать весь комментарий
так і є.... сумчани ховалися не всі і дуже недовго.... а тривоги останнім часом тривають ледь не півдоби й більше.... а скасують - на півгодини максимум. Коли і куди ховатися
показать весь комментарий
Та заїпали: кожної атаки шахед через Київ навпростець, навіть не окраїни. Коли ті іранські ******** вже закінчаться
показать весь комментарий
околиця
показать весь комментарий
У Сумах всю ніч гуділи мопеди в небі, наші стріляли з кулеметів та гармат... Не чув поки що за потрапляння шахедами.... можливо збили, можливо полетіли кудись далі. Але поки відомостей про ушкодження домівок та підприємств не маю.
показать весь комментарий
Над Донецькою областю, ймовірно, збили російський експериментальний безпілотник С-70 "Охотник"
показать весь комментарий
