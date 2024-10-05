Россияне атаковали Украину "Шахедами" с разных направлений, - Воздушные силы (дополнено)
В субботу вечером с северного направления зафиксировано движение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В 20:34 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА на Сумщине.
Впоследствии стало известно, что ударные БПЛА находятся на границе Сумской и Черниговской областей и движутся западным курсом.
В 20:54 Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА:
- БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.
- БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА на Харьковщине, курс южный.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА", - сообщили ВС в 21:30.
Через 7 минут Воздушные силы сообщили о:
- БПЛА из Херсона, курсом на Николаевщину;
- БПЛА по Харьковщине, курсом на Днепропетровщину;
- БПЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный;
- БПЛА южнее Чернигова, курс западный;
- БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.
В 22:07 Воздушные силы сообщили о движении "шахедов":
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
- БПЛА в Сумской области, курс юго-западный.
- БПЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в западной и южной частях Харьковщины, курс южный.
- БПЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северо-западный.
- БПЛА в западной и восточной частях Днепропетровщины.
В 22:17 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.
Также сообщается о вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины (Измаил).
В 23:02 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Одессы с северо-западного направления.
В 23:15 ВС сообщили о:
- БПЛА в направлении Одессы с севера.
- БПЛА в южной части Одесщины, курс северный.
- БПЛА на Харькове.
- БПЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.
- БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.
- БПЛА на границе Сумской и Черниговской, курс западный.
- БПЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.
- БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.
- БПЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
- БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.
В 00:20 6 октября Воздушные силы сообщили:
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Одесщины и Николаевщины, курс северный.
- БпЛА из Херсонщины на Николаевщину.
- БПЛА в северной части Николаевщины, курс северный.
- БПЛА в центральной и южной частях Черкащины, курс западный.
- БПЛА в северной и южной частях Житомирщины, курс западный.
- БПЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
- БПЛА в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в центральной части Сумщины, курс западный.
- БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в северной и южной частях Харьковщины, курс западный.
В 01:11 Воздушные силы сообщили:
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА на Сумщине, курс западный.
- БпЛА в центральной части Черкащины, курс западный.
- БПЛА в центральной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс южный.
- БпЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс северо-западный.
- БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс северный.
- БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.
В 2:09 Воздушные Силы сообщили:
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА южнее Киева, постоянно меняют курс.
- БПЛА на границе Киевщины и Полтавщины, курс западный.
- БпЛА в южной части Виннитчины, курс западный.
- БпЛА в западной части Черкащины, курс западный.
- БПЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.
- БпЛА западнее Кременчуга, курс западный.
- БпЛА южнее Полтавы, постоянно меняет курс.
- БПЛА на юге Сумщины, курс южный.
- БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.
В 2:53 Воздушные Силы сообщили:
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА в направлении Киева с южного направления.
- БпЛА на Полтавщине, курсом Миргород.
- БПЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.
- БПЛА в южной и западной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в восточной части Киевщины, курс восточный.
- БпЛА в западной и центральной частях Кировоградщины, курс северо-западный.
- БпЛА в северной части Черкащины, курс северный.
В 3:47 Воздушные Силы сообщили:
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА в восточной части Виннитчины, курс западный.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в юго-восточной части Киевщины, курс юго-восточный.
- БПЛА в восточной части Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА в северной части Черкасщины, курс северо-восточный.
В 5:05 Воздушные Силы сообщили:
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
- БПЛА на севере Киевщины, курс восточный.
- БПЛА восточнее Борисполя, курс западный.
- БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
- БпЛА южнее Чернигова, курсом на север.
В 7:25 Воздушные силы сообщили:
Относительно ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей.
- БПЛА на юге Черниговской области.
- БПЛА на севере Полтавской области.
- БПЛА на востоке Сумской области.
В 8:20 Воздушные силы сообщили:
Относительно ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
- БПЛА на севере Киевщины, курс северный.
