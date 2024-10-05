РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10190 посетителей онлайн
Новости
2 900 10

Кроме "шахедов" россияне все чаще используют дешевые дроны неустановленного типа, - Воздушные силы

Дрони

Российские военные во время атак на Украину, кроме "шахедов", все чаще используют дроны неустановленного типа, которые часто падают в результате работы украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Украинской правде рассказал и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, 10 дронов из 13, которые были локально потеряны в ночь на 5 октября, с высокой вероятностью были других типов. Идентификация таких беспилотников проводится уже после их падения на землю.

В частности россияне часто запускают дешевые БПЛА Гербера. Оккупанты производят их в трех вариантах - дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе или ложная цель.

Как писало издание Defence Express, это дрон имеет фюзеляж из пенопласта и собран с довольно низкой культурой производства, поэтому может "прекращать свое существование" самостоятельно, то есть падать.

В то же время, Воздушные силы напоминают, что любая воздушная цель врага - лишь точка, маркер на мониторах ПВО, точно выяснить, что именно летело и какая была полезная нагрузка можно лишь по обломкам на земле.

Также читайте: Украина поделилась опытом борьбы с дронами на учениях НАТО, - Минобороны

Автор: 

дроны (4444) Воздушные силы (2608) Игнат Юрий (629) Шахед (1389)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Помнится у нас тоже обещали завалить рашку сотнями тысяч дешовых фанерных дронов. На том все и заглохло.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:25 Ответить
+7
Лохи! От у нас дорогущі дрони!

показать весь комментарий
05.10.2024 17:08 Ответить
+3
Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва Джерело:

Фюзеляж поятно, а крыло и оперение из говна и палок.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новии тип - фуфло
показать весь комментарий
05.10.2024 16:17 Ответить
Помнится у нас тоже обещали завалить рашку сотнями тысяч дешовых фанерных дронов. На том все и заглохло.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:25 Ответить
Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва Джерело:

Фюзеляж поятно, а крыло и оперение из говна и палок.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:27 Ответить
тип дрону "сам склепав. держава не давала"
показать весь комментарий
05.10.2024 16:37 Ответить
Потихеньку виснажується піттторашка.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:01 Ответить
Вони нас виснажують. Дрони дешеві, а наша ППО на них витрачає такі ж **********, як на "золоті". І запаси до ППО закінчуються вже і в поставщиків.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:10 Ответить
Лохи! От у нас дорогущі дрони!

показать весь комментарий
05.10.2024 17:08 Ответить
Мейд ін Єлабуга.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:24 Ответить
****** можуть, а наша влада тіки пиздаболить.
показать весь комментарий
05.10.2024 23:05 Ответить
Нам давно было нужно наладить массовое производство фальшивых целей!
показать весь комментарий
06.10.2024 12:26 Ответить
 
 