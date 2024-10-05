Кроме "шахедов" россияне все чаще используют дешевые дроны неустановленного типа, - Воздушные силы

Российские военные во время атак на Украину, кроме "шахедов", все чаще используют дроны неустановленного типа, которые часто падают в результате работы украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Украинской правде рассказал и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, 10 дронов из 13, которые были локально потеряны в ночь на 5 октября, с высокой вероятностью были других типов. Идентификация таких беспилотников проводится уже после их падения на землю.

В частности россияне часто запускают дешевые БПЛА Гербера. Оккупанты производят их в трех вариантах - дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе или ложная цель.

Как писало издание Defence Express, это дрон имеет фюзеляж из пенопласта и собран с довольно низкой культурой производства, поэтому может "прекращать свое существование" самостоятельно, то есть падать.

В то же время, Воздушные силы напоминают, что любая воздушная цель врага - лишь точка, маркер на мониторах ПВО, точно выяснить, что именно летело и какая была полезная нагрузка можно лишь по обломкам на земле.

