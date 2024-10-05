Украина поделилась опытом борьбы с дронами на учениях НАТО, - Минобороны

Украинская боевая система DELTA успешно дебютировала на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы. Мероприятие проходило в Нидерландах, собрав более 450 участников из 22 стран.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На учениях испытали более 60 различных систем и технологий борьбы с беспилотниками. Центр инноваций Министерства обороны Украины, разрабатывающий перспективные концепции противодействия вражеским БпЛА, продемонстрировал боевой опыт использования DELTA.

DELTA выступила одной из ключевых платформ планирования учений и отображения текущей локации "вражеских" и "своих" дронов. Специалисты Центра инноваций Минобороны продемонстрировали идентификацию дружественных БпЛА с помощью протокола UA DRONE ID. Этот совместный проект Министерства обороны, компании Cossack Labs, ОО "Аэроразведка" и Министерства цифровой трансформации обеспечивает защищенный обмен данными между беспилотниками и боевыми системами, в частности DELTA.

В течение учений разведывательный дрон VECTOR производства немецкой компании Quantum-Systems ежедневно совершал по шесть полетов, успешно интегрируясь через UA DRONE ID.

Как отмечается, НАТО учло предложения Центра инноваций Минобороны, включив в программу учений использование FPV-дронов, сценарии с дружественными беспилотниками и массированными атаками дронов.