Новости
Украина поделилась опытом борьбы с дронами на учениях НАТО, - Минобороны

навчання НАТО з антидронової боротьби

Украинская боевая система DELTA успешно дебютировала на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы. Мероприятие проходило в Нидерландах, собрав более 450 участников из 22 стран.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На учениях испытали более 60 различных систем и технологий борьбы с беспилотниками. Центр инноваций Министерства обороны Украины, разрабатывающий перспективные концепции противодействия вражеским БпЛА, продемонстрировал боевой опыт использования DELTA.

DELTA выступила одной из ключевых платформ планирования учений и отображения текущей локации "вражеских" и "своих" дронов. Специалисты Центра инноваций Минобороны продемонстрировали идентификацию дружественных БпЛА с помощью протокола UA DRONE ID. Этот совместный проект Министерства обороны, компании Cossack Labs, ОО "Аэроразведка" и Министерства цифровой трансформации обеспечивает защищенный обмен данными между беспилотниками и боевыми системами, в частности DELTA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, - Умеров

В течение учений разведывательный дрон VECTOR производства немецкой компании Quantum-Systems ежедневно совершал по шесть полетов, успешно интегрируясь через UA DRONE ID.

Как отмечается, НАТО учло предложения Центра инноваций Минобороны, включив в программу учений использование FPV-дронов, сценарии с дружественными беспилотниками и массированными атаками дронов.

Автор: 

Минобороны (9546) НАТО (10255) дроны (4444)
А Ната в глазах Венгрії і Туреччини і інших друзів х*йла напевно вже поділилось цим досвідом з кацапами
05.10.2024 01:37 Ответить
ну так, угорці швидше встигли відправити протокол UA DRONE ID на Дубнянський завод "Кронштадт" для вивчення.
05.10.2024 02:19 Ответить
А ще до цього все розказали полонені та пасивна агентура рашки.
05.10.2024 04:15 Ответить
і все це нічим москалям не допоможе.
05.10.2024 08:35 Ответить
Вже допомогло.
05.10.2024 13:47 Ответить
Самое меньшее что может сделать Украина за тотальную помощь в борьбе против агрессии.
05.10.2024 06:19 Ответить
Для чого? З такою допомогою від НАТи, українцям ще воювати з НАТОю доведеться!
05.10.2024 07:21 Ответить
Ефективна боротьба з фпв-дронами: індивідуальне озброєння піхотинця - https://babako.com.ua/product/rogatka-z-pritsilom?gclid=Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAOQkATbbIU4FeuCZ2eK28Js9VSOwSwfbb7AVtdXnWlmC-PIUEZV2QK14UvQaAv1IEALw_wcB рогатка з лазерним прицілом!
05.10.2024 09:06 Ответить
Треба ділитися досвідом з Південною Кореєю, хай с¥чонка кім-чен-ина поковбасить.
05.10.2024 09:25 Ответить
 
 