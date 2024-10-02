РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13085 посетителей онлайн
Новости Оборона
2 643 57

В 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, - Умеров

Умєров розповів про розвиток оборонки у 2025 році

Министерство обороны Украины активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет - разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", - подчеркнул Умеров.

Министр отметил, что Минобороны активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров об увеличении расходов на оборону: Средства пойдут на выплаты военным и закупку оружия

По его словам, важными элементами сотрудничества является заключение многолетних контрактов на производство, поставку и техническое обслуживание вооружения, что позволит удовлетворять потребности украинских Сил обороны на долгосрочную перспективу.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (248) Минобороны (9374) оборона (5215) ракеты (3577) Умеров Рустем (537)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
у зелених недоумків усе в майбутньому....Ти давай звіт падлюко скільки за цей рік ВИРОБЛЕНО
показать весь комментарий
02.10.2024 10:56
+10
не розумію для кого ці анонси? я розумію новини коли кажуть по русні було нанесено удар балістикою, здохло стільки то. а усі ці казки про 4 млн дронів, про 5 млн балістичних ракет в 2025р не мають ніякого сенсу, окрім купи запитань.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:02
+9
Угу, будуть повишать процент жиров у маслі, як колись Подерв'янський писав.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Умєров такии бодрячок
показать весь комментарий
02.10.2024 10:53 Ответить
Не звертайте уваги, то він цитує гороскоп на 2025 рік. 😊
показать весь комментарий
02.10.2024 11:04 Ответить
Угу, будуть повишать процент жиров у маслі, як колись Подерв'янський писав.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:54 Ответить
"збільшить","зробить"....скільки вже заяв таких було.Де результат?Але нічого,населення хаває і "чекає" перемоги.А за це час зсу платить.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:54 Ответить
Остапа понєсло.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:56 Ответить
справи робляться в тишині, а брешуть для того, щоб оббирати Україну і її народ на "розі кожного будинку"
показать весь комментарий
02.10.2024 10:56 Ответить
у зелених недоумків усе в майбутньому....Ти давай звіт падлюко скільки за цей рік ВИРОБЛЕНО
показать весь комментарий
02.10.2024 10:56 Ответить
"Наконец-то появился свет в конце туннеля, вот только туннель, ****, не заканчивается."
показать весь комментарий
02.10.2024 11:33 Ответить
Щось зарано він в костюм "Санта Клауса" одягнувся.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:57 Ответить
Збільшете виробництво ? Це як ? Невже паскуди красти перестанете ?
показать весь комментарий
02.10.2024 10:58 Ответить
Ні. Наймуть кращого спічрайтера.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:36 Ответить
Австраліиські вертольоти "*******" ми профукали -- утилізують - продають частникам за 113 тис дол
показать весь комментарий
02.10.2024 10:58 Ответить
Вертолеты могли бы создать проблемы кацапам, поэтому о них "ЗАБЫЛИ".
показать весь комментарий
02.10.2024 14:21 Ответить
І все в наступному часі. Краще розповіси що вже зроблено. Скільки виготовлено "Вільх", "Нептунів", "Богдан" та дронів. Бо військові більше опираються на волонтерів по дронах, ніж на обіцянки Зеленського-Умерова
показать весь комментарий
02.10.2024 10:59 Ответить
в 2025 році вже будеш в батальоні "монако" разом з "льохою-фаберже по 17"
показать весь комментарий
02.10.2024 10:59 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2024 11:00 Ответить
не розумію для кого ці анонси? я розумію новини коли кажуть по русні було нанесено удар балістикою, здохло стільки то. а усі ці казки про 4 млн дронів, про 5 млн балістичних ракет в 2025р не мають ніякого сенсу, окрім купи запитань.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:02 Ответить
з 2 до 3 прискоряться
показать весь комментарий
02.10.2024 11:02 Ответить
І саме тому 90% дронів поставляють вулантери.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:05 Ответить
Лиев уже пролез в разминирование , и там пилит бюджет.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:10 Ответить
Це повинно було бути уже в 2022,але ж міноборони це мільйони, які повинні освоїти кишені урядовців
показать весь комментарий
02.10.2024 11:10 Ответить
Ти у цьому розі зробив замовлень на виробництво снарядів на 25% меньше, ніж було замовлено у минулому. Чому ми тобі, зелений підар, повинні вірити?

показать весь комментарий
02.10.2024 11:10 Ответить
Забалакують здачу Вугледару.
Гагарін долітався, а зелені допиз***ся, скоро, дуже скоро! Ідіть вже! Не доводьте українців до майдану, бо буде лихо!
показать весь комментарий
02.10.2024 11:13 Ответить
все вірно пишете, пане. На 100 відсотків праві.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:18 Ответить
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-1-2024 @ "Українські офіційні особи продовжують наголошувати на тому, як Україна зменшує перевагу росії в артилерійських *********** на полі бою, ймовірно, частково через нещодавні українські удари по російських складах ***********. Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк 1 жовтня заявив, що співвідношення *********** російської та української артилерії зменшилося з 8 до 1 на користь російських військ взимку 2024 року до 3 до 1 на початок жовтня 2024 року. [14] Російський мілблогер, який часто критикує російську владу, заявив 30 вересня, що російські війська на різних ділянках фронту страждають від нестачі артилерійських ***********, можливо, через недавні українські удари по російських складах ***********, включаючи удар 18 вересня по Російське сховище ракет і *********** біля Торопця Тверської області та удар 21 вересня по Тихорецькому арсеналу в Краснодарському краї.[15]
Milblogger поскаржився, що російські оборонно-промислові заводи, які працюють щодня, все ще повинні мати можливість виробляти та доставляти ********** російським військовим, але, схоже, не роблять цього.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 5 вересня заявив, що російські сили випустили на 2-2,5 артилерії більше, ніж українські сили, але українські сили скорочують розрив [16]. Президент України Володимир Зеленський 13 вересня також заявив, що співвідношення *********** російської та української артилерії на Покровському напрямку знизилося з 12 до 1 на користь російських військ до 2,5 до 1 після початку українського вторгнення на Курськ. Область у серпні 2024 року.[17]
Заяви українських офіційних осіб на початку вересня 2024 року про зменшення переваги росії в артилерійських *********** свідчать про те, що хоча нещодавні українські удари по російських складах *********** і зменшили постачання російської артилерії, ці удари, ймовірно, не єдиний внесок у нібито скорочення російських поставок снарядів. Військова допомога Заходу та збільшення українського внутрішнього виробництва *********** також могли дозволити Україні збільшити використання ***********.[18]".
показать весь комментарий
02.10.2024 11:15 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2024 11:16 Ответить
В 2025 році може й наробите ракет, дронів... А в 2026-му ще буде кому ними стріляти, керувати?
показать весь комментарий
02.10.2024 11:17 Ответить
"Зброї буде більше"-а як же, ми це вже 2 роки чуємо!
У вас, уроди, всього буде більше, тільки коли і на скільки більше, ніхто не каже!
показать весь комментарий
02.10.2024 11:17 Ответить
Єдине що ви можете збільшити-це кількість локшини на вуха зенеофітів. Бо нормальні українці вам вже не вірять зовсім. Ви вже брешете більше за *уйла.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:17 Ответить
я не розумію, чому люди не читають що і Умєров, і цей заявляли це на під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2)
в тексті ж написано.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:18 Ответить
Трошки різочки для профілактикии не заважає
показать весь комментарий
02.10.2024 11:24 Ответить
Йди в дупу, рустємчік.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:19 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2024 11:22 Ответить
широкі плечі
вузький лоб
тьфу нах уй,
довбой об (Лесь))
показать весь комментарий
02.10.2024 11:25 Ответить
Всі Зельоні з одного міністерства. З Міністерства Відволікання Уваги.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:25 Ответить
іще одна зелена прокладка штопана
показать весь комментарий
02.10.2024 11:26 Ответить
Чимось ''важким'' з ОПи поділилися
показать весь комментарий
02.10.2024 11:27 Ответить
Бабченко-аааа, почему США помогает Израилю сбивать ракеты, а нам нет! Байден зассал! Запад говно!
Ну, даже не знаю, почему...
Может, потому, что Израиль является Основным союзником США вне НАТО?
Википедия: в 2017 году, при проклятом барыге, Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Первого июня 2019 года Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса нового главного военно-политического союзника США.
А ПОТОМ ***** ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ОТКАЗАЛИСЬ ***** ПРОСИТЬ КОНГРЕСС ОБ ЭТОМ, А????
Нет? Ничего в голове не скрипит? Никакие шестеренки?
*******, инфантилы долбаные.
Сами просрали, ****, все, а теперь им все всё должны заткнуться и за них делать.
Читать уже этот долбанный инфантильный идиотизм не могу.
Извините.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:29 Ответить
Законопроект внесли ще в 2019, але до сих пір не прийняли саме в американському Конгресі. Вини української влади тут немає.
показать весь комментарий
02.10.2024 12:28 Ответить
А, чем, вы, ЗЕленые ***** с 2022 по 2024гг. занимались??? Макароны крутили для ТЕЛЕПОМОЙКИ???
показать весь комментарий
02.10.2024 11:30 Ответить
кацап зеленский позвал войну и пол страны разбили, а пол страны разворовал
показать весь комментарий
02.10.2024 11:54 Ответить
як же тоді дефективні бариги-манагери дермака зможуть класти асфальт Вэлыкага Зеленівництва?..
ви, мародери Зеленськага, ще скажіть, що телелайнофон закривається і фінанси з нього передаються на оборону України....
показать весь комментарий
02.10.2024 12:04 Ответить
з однієї ракети до двох в два рази перемога
показать весь комментарий
02.10.2024 12:27 Ответить
В Волчанске впервые была применена вакуумная бомба ОДАБ-9000, - рос военкоры

Это один из самых мощных неядерных боеприпасов в мире.

Видео https://t.me/insiderUKR/84115
показать весь комментарий
02.10.2024 12:31 Ответить
ще один працівник ротом...
показать весь комментарий
02.10.2024 12:41 Ответить
Показуйте оті заяви рашистам - вони будуть сцятись та тікати геть з України.
показать весь комментарий
02.10.2024 12:45 Ответить
Позитив лише в часі майбутньому. В часі теперішньому -повний пшик.
показать весь комментарий
02.10.2024 12:54 Ответить
Поки Україна щось почне виробляти під керівництвом зелених, рашисти захоплять Донбас і підуть на інші області. І будуть ці ваші ракети і дрони, як мертвому припарки.
показать весь комментарий
02.10.2024 13:38 Ответить
Чим ви займались три роки, зелені уроди?
показать весь комментарий
02.10.2024 13:43 Ответить
дрони на 2024 рік не треба, бо зелень оманська хоче у цьому році здати пуйлу усю Україну.
показать весь комментарий
02.10.2024 14:08 Ответить
І саме тому ми пройобуємо території зі швидкістю світла 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
02.10.2024 16:45 Ответить
Це фсбешник ермак для своїх керівників анонсує.
показать весь комментарий
04.10.2024 02:43 Ответить
 
 