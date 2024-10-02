В 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, - Умеров

Министерство обороны Украины активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет - разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", - подчеркнул Умеров.

Министр отметил, что Минобороны активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии.

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По его словам, важными элементами сотрудничества является заключение многолетних контрактов на производство, поставку и техническое обслуживание вооружения, что позволит удовлетворять потребности украинских Сил обороны на долгосрочную перспективу.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.