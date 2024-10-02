В 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, - Умеров
Министерство обороны Украины активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.
"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет - разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", - подчеркнул Умеров.
Министр отметил, что Минобороны активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии.
По его словам, важными элементами сотрудничества является заключение многолетних контрактов на производство, поставку и техническое обслуживание вооружения, что позволит удовлетворять потребности украинских Сил обороны на долгосрочную перспективу.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.
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Гагарін долітався, а зелені допиз***ся, скоро, дуже скоро! Ідіть вже! Не доводьте українців до майдану, бо буде лихо!
Milblogger поскаржився, що російські оборонно-промислові заводи, які працюють щодня, все ще повинні мати можливість виробляти та доставляти ********** російським військовим, але, схоже, не роблять цього.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 5 вересня заявив, що російські сили випустили на 2-2,5 артилерії більше, ніж українські сили, але українські сили скорочують розрив [16]. Президент України Володимир Зеленський 13 вересня також заявив, що співвідношення *********** російської та української артилерії на Покровському напрямку знизилося з 12 до 1 на користь російських військ до 2,5 до 1 після початку українського вторгнення на Курськ. Область у серпні 2024 року.[17]
Заяви українських офіційних осіб на початку вересня 2024 року про зменшення переваги росії в артилерійських *********** свідчать про те, що хоча нещодавні українські удари по російських складах *********** і зменшили постачання російської артилерії, ці удари, ймовірно, не єдиний внесок у нібито скорочення російських поставок снарядів. Військова допомога Заходу та збільшення українського внутрішнього виробництва *********** також могли дозволити Україні збільшити використання ***********.[18]".
У вас, уроди, всього буде більше, тільки коли і на скільки більше, ніхто не каже!
в тексті ж написано.
вузький лоб
тьфу нах уй,
довбой об (Лесь))
Ну, даже не знаю, почему...
Может, потому, что Израиль является Основным союзником США вне НАТО?
Википедия: в 2017 году, при проклятом барыге, Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Первого июня 2019 года Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса нового главного военно-политического союзника США.
А ПОТОМ ***** ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ОТКАЗАЛИСЬ ***** ПРОСИТЬ КОНГРЕСС ОБ ЭТОМ, А????
Нет? Ничего в голове не скрипит? Никакие шестеренки?
*******, инфантилы долбаные.
Сами просрали, ****, все, а теперь им все всё должны заткнуться и за них делать.
Читать уже этот долбанный инфантильный идиотизм не могу.
Извините.
ви, мародери Зеленськага, ще скажіть, що телелайнофон закривається і фінанси з нього передаються на оборону України....
Это один из самых мощных неядерных боеприпасов в мире.
Видео https://t.me/insiderUKR/84115